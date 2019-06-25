開車撞傷人老闆要他送貨先　司機變葉問寄奠儀給王景玉嗆：踹共

▲葉男寄發小燈泡兇手王景玉的奠儀給老闆和老闆娘恐嚇取財。（圖為資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北葉姓男子多年前開車送貨時撞傷別人，老闆幫賠47萬元，葉男仍不滿老闆當時要他「送貨先」，害他要另外賠錢，還要背業務過失傷害前科，跑到公司、老闆家門口撒冥紙、寄發收信人是小燈泡兇手「王景玉」的奠儀，再以署名「葉問」寄信給老闆娘，恐嚇求償9萬元，台北地院依3個公然侮辱罪判罰金5千元，1個恐嚇取財未遂罪判徒刑4月、得易科罰金12萬元，也就是葉要為追討9萬元，付出12萬5千元的代價。

▲葉男不滿送貨撞到人的時候，老闆叫他「送貨先」，害他背業務過失傷害前科，跑到公司和老闆家撒冥紙。（圖為資料照／記者洪正達翻攝）

判決指出，葉男是在2013年9月19日上午送貨時，因為開車不慎，撞傷胡姓婦人，徐姓老闆和老闆娘協助調解，老闆幫忙賠了47萬元給胡婦，葉男另外要自己賠償8萬元，葉男另外因業務過失傷害罪，被判拘役10天、易科罰金為1萬元。

葉男不滿第一時間把車禍的事情告訴老闆和老闆娘，得到的答案只有「送貨先」，後來直到對方把公司也列為被告，才出面協助與對方調解，葉男認為是老闆和老闆娘的態度，害他刑案被判有罪，還要付錢與對方和解。

▲葉男署名「葉問」寄信給老闆娘恐嚇取財。（圖資料照／翻攝自《葉問4》預告）

因此葉男在2016年底，多次到公司門口潑撒冥紙、燃放鞭炮，張貼寫有「偽君子、真小人」的紙條，還寄送奠儀到老闆家中，並在信封上寫明要寄給當年人人聞之色變的小燈泡命案兇手「王景玉」，另外署名「葉問」，寫信要老闆娘賠他和解金與易科罰金共9萬元，否則「到時會如何，我不知道」。

老闆夫妻因心生畏懼報警，法官一審考量老闆夫妻拒絕和解原諒葉男，依3個公然侮辱罪判罰金5000元，1個恐嚇取財未遂罪判徒刑4月、得易科罰金12萬元；案經上訴二審，25日被台北地院合議庭駁回，也就是葉男要為恐嚇老闆夫婦追討9萬元的犯行，付出12萬5千元的代價。

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