金髮女大生到公園見神秘人士...關機失蹤一周！警疑熟人下手

▲女大生與不明人士見面後失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國猶他州23歲的女大生露易克（Mackenzie Lueck）日前拜訪家人完，搭機前往鹽湖城，接著搭車去了公園，就神秘失蹤不見人影，她的家人一個禮拜都沒有聽到她的消息，報警處理。據載她的司機表示，露易克在公園跟一個陌生人見面，接著就失蹤了。



露易克是猶他州大學（University of Utah）的學生，她在加州參加一場家人的葬禮後，17日一早抵達鹽湖城國際機場，凌晨1點多時傳簡訊給父母說自己降落了，接著就搭乘Lyft（類似Uber的叫車服務）前往北鹽湖城的海屈公園（Hatch Park），上了某一輛車，與一個人見面。

Lyft司機表示，他把露易克載到公園之後，看到女大生跟一個人見面，並沒有任何不悅或是痛苦的神情。警方也認為，露易克似乎是跟認識或者沒有敵意的人見面。

負責辦案的警察道特（Tim Doubt）表示，露易克的家人好幾天都沒有聽到她的消息，調查後才發現，她錯過了23日飛往洛杉磯的班機，也沒有去參加期中考，她的家人報警處理。

道特提到，他們已經在搜查女孩失蹤地點附近的監視器畫面，但還未找露易克搭上的那台車，或是可疑人士，「目前還沒有任何證據證明露易克有受到傷害，但是因為這件案子的情況，我們希望盡快確認她平安無事」。 警方也相信，露易克的手機從17號之後就徹底關機，無法定位。

露易克的朋友范恩（Ashley Fine）表示，露易克是很負責任的人，不會隨便缺席期中考或其他事情，也沒有回家或是工作的地方。目前警方正在調查中，並希望在這些區域附近的目擊者提供更多資訊。