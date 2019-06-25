「韓戰69周年」北韓狂炫國力　美情報局：金正恩還沒準備好棄核

▲ 金正恩5月初親自指導武器試射。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

2月底越南「川金二會」宣告破局，美國及北韓對話陷入僵局，至今才稍見起色。但美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長阿什利中將（Robert Ashley）24日接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時表示，美國情報界普遍認為，北韓領導人金正恩還未做好無核化的準備。

川普及金正恩未能在河內峰會上對北韓無核化措施及美國解除經濟制裁問題達成共識，會談以未達任何協議的結局收場。二位元首近來以信件來往，川普也將於29日出訪南韓，與南韓總統文在寅商討無核化議題，可見美國及北韓間破冰跡象。但阿什利指出，「情報機構內部評估依舊指出，金正恩還沒有準備好棄核。」

另一方面，25日適逢1950年6月25日韓戰爆發69周年，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》再度將砲口對準美國。該報刊登評論表明，相較韓戰時期，北韓國力已經不可同日而語，隨時準備好應對戰爭，「我們如今的力量與1950年代拿著步槍與擁有原子彈的帝國主義強敵戰鬥的時期無從比較，已經大大提升。」

《勞動新聞》強調，北韓早已做好應對一切戰爭的準備，同時警告美國，「美帝不應誤判我們共和國的國力及情勢，應該採取正確的思考方式並正確行動」；內文也提及經濟及科學技術發展等，強調北韓的自力更生及國力增長。