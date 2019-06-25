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顏值＋IQ爆表！最狂狀元「學神」出爐背景遭起底　神仙家族媽吐秘招

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▲▼顏值＋IQ爆表！最狂狀元「學神」出爐遭起底　神仙家族媽曝養成術。（圖／翻攝微博）

▲最狂狀元「學神」出爐！家庭背景遭起底。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

大陸今年最牛的高考狀元出爐！廣西高考成績23日公布，南寧二中學生楊晨煜730總分創下最高紀錄，讓大批網友驚呆，紛紛讚嘆「乃˙真學神」、「神仙家族」。有網友出面爆料，楊生全家是學霸之家為社區風雲人物，但媽媽24日出面否認，還談起「學霸養成術」，說兒子從小就喜歡看紀錄片，不喜歡看動畫。

來自廣西南寧二中高三6班學生楊晨煜，榮登今年爆紅高考狀元，總分730分，不僅數學、英文150滿分，語文140分、理科綜合290分，理科跟總分都是廣西最高分，創下當地恢復高考以來理科最高紀錄。狀元一出，背後父母的教育也成為焦點，好奇是如何養成學霸，甚至盛傳楊家是學霸之家，爸爸爺爺外公清華畢業、外婆北大、奶奶復旦、媽媽上海交大，堪稱傳奇。

▲▼顏值＋IQ爆表！最狂狀元「學神」出爐遭起底　神仙家族媽曝養成術。（圖／翻攝微博）

▲▼顏值＋IQ爆表！最狂狀元「學神」出爐遭起底　神仙家族媽曝養成術。（圖／翻攝微博）

▲網挖出證件照！讚嘆楊晨煜顏值＋IQ「學神」。（圖／翻攝微博）

楊晨煜24日出現澄清，父母都畢業於廣西本地學校，奶奶甚至沒上過大學，高考成績是自己努力的結果，並非運氣或來自學霸之家，「我小時候幾乎沒有上過補習班。課外的競賽學校有專門的培訓，不會自己去補習。」他說，家人對成績很滿意，但並不想太張揚，爸媽會鼓勵他、規劃指導，但不會太干涉，家庭氛圍較為寬鬆。

楊媽媽受訪時也說明，楊家只是普通的家庭，自己畢業於廣西大學，和丈夫兩人只是一般辦公族，不教課，學霸之家一說「我覺得很搞笑，小孩的成長跟父母有關係，但不跟父母的學業、職務有任何關係！」她直說，知道兒子會考得好，但沒想到會考得這麼好，因為他是比較淡定的人，不太張揚，在學校得了南寧市三好學生之類的獎項，基本上回家也都不會說。

楊媽媽說，兒子有自己的思考能力，從小就喜歡看紀錄片，不喜歡看動畫，他覺得動畫很幼稚，對科研可能比較感興趣。她認為，孩子要從小培養，所有習慣必須在他沒有自主思考問題能力的時候全部幫他打好、定型，後面一路就很好走了，「平和、穩定的家對孩子是最好的。」

優異成績讓大批網友驚呆封神，直呼楊晨煜簡直是「學神」，數英滿分，「可愛帥氣的外表給了她，聰明的大腦也給了她，前途無量」，紛紛朝聖「吸吸學神狀元靈氣，乃真˙學神」、「傳說中別人家的孩子」，甚至有人挖出他的證件照，讚嘆「證件照也這麼帥，多少女生心目中的江直樹」。

▼狀元出面澄清，自家並非學霸之家。（圖／翻攝微博）

▲▼顏值＋IQ爆表！最狂狀元「學神」出爐遭起底　神仙家族媽曝養成術。（圖／翻攝微博）

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關鍵字：狀元,學神,學霸,理科,廣西,南寧二中

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