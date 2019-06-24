印尼東帝汶外海7.5強震　「晃到峇厘島＋澳洲」都超有感！

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印尼東帝汶萬般達海24日發生規模7.5的強震，根據美國地質調查所（USGS）資料顯示，地震深度達220公里，並未發出海嘯警報。

在強震發生當下，東帝汶首都狄力的民眾相當緊張，所幸目前尚未傳出傷亡消息，甚至有峇厘島的遊客表示「都有感受到些許的搖晃」。然而這場震度極強的地震，就連澳洲媒體都有報導，距離震央約700公里的澳洲北部達爾文也有感受。

夏威夷太平洋海嘯警報中心表示，東帝汶這場地震因為深度很深，因此沒有海嘯威脅，請附近的遊客、民眾不用太擔心。