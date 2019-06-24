防電信通訊行手機申辦詐騙　「身分證字號變更」上網查





▲內政部提供「國民身分證領補換資料查詢作業」。（圖／翻攝自內政部戶政司網頁）

政治中心／綜合報導

詐騙手法日新月異，近來有不法人士以變更國民身分證統一編號方式，屢向電信通訊行申辦手機，造成通訊行財物損失，也影響社會治安。為杜絕這類不法行為，內政部新增給各界查詢國民身分證統一編號是否有變更的系統，戶政機關和相關機關也建立雙向通報機制，一旦發現偽冒用國民身分證等不法情事，將函送警察機關偵辦。

內政部24日表示，現行戶政司全球資訊網「國民身分證領補換資料查詢作業」，已提供民眾確認所持國民身分證是否為最新之功能。為防範前述不法行為，特別再新增提供各界驗證統號是否曾經變更的進階查詢功能，且進階查詢結果不會顯示原統號，僅顯示「國民身分證統一編號曾經變更」及「如查詢者欲瞭解原統號，請自行與當事人洽詢」訊息，以保障個人隱私。

內政部提醒，意圖供冒用身分使用，而偽造、變造國民身分證及行使該證，足以生損害於公眾或他人者，會觸犯戶籍法第75條規定，將處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以下罰金。且戶政機關和相關機關（構）已經建立雙向通報機制，一旦發現偽冒用國民身分證等不法情事，將函送警察機關偵辦。