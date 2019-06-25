影／長榮資方站糾察線外要三寶　工會律師：可不予理會不違法

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工進入第六天，長榮證實有超過70名空服員希望返回工作崗位，委託長榮航空幫忙拿回三寶，但昨（24）日發生有空服組員本人到場想跟工會取回證件，被以作業流程需要2天時間為由仍無法取回。工會律師今（25）日發佈聲明指出，資方以極少數會員想退出罷工為由，找律師提出會員委託書在罷工糾察線外叫囂，要求工會返還三證，工會本可不予理會，絕無違法問題；而相關返還程序已委託律師依法處理。

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

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▲長榮罷工，有空服員要回三寶。（圖／記者張榮恩攝）

長榮航空公關經理昨（24）日晚間偕同律師前往罷工現場，強調已經收集到40份空姐委託書，要求桃園市空服員職業工會確認委託書真偽後，盡速返還相關三寶，桃職工會雖收下委託書影本，但仍堅持需由空服員本人親自來簽下申請書，才能照流程向保全公司取回證件，全程需要約2天的作業時間。

另有一名劉姓空服員晚間8點多在律師陪同下，頭戴鴨舌帽、口罩，親自到場要求工會交還護照、台胞證及員工證，並表達工會事前並沒有說程序要花2天時間，工會則表示拿三寶、需照流程，仍不願當場返還。

▲長榮空服員罷工第六天，於南崁公司繳交三寶證件。（圖／記者林敬旻攝）

工會律師25日上午發出聲明指出，依據勞資爭議處理法規定，罷工期間設置糾察線乃阻礙事業正常運作並與之對抗之合法爭議行為，勞動部函釋亦說明工會為鞏固糾察線，相關協同行為不以言語勸說為限，包括實力行為在內；本次罷工，工會保管三證乃是基於確保罷工成效所設置之糾察線所做協同行為，完全合法。

聲明強調，罷工糾察線以及為鞏固糾察線的協同行為，依勞動部解釋，包括阻止非會員提供勞務或阻礙消費者消費，解釋上當然也包括以紀律要求會員遵守罷工投票結果並配合工會行動至最終，且依勞資爭議處理法規定，相關行為若未侵害他人生命與身體者，就不構成犯罪。

聲明說，因此，資方以極少數工會會員欲退出罷工為由，找律師提出會員之委託出在罷工糾察線外叫囂，要求工會歸還三證，對此，工會本可不予理會，絕無違法問題。反而，近來資方代表諸多干擾糾察線行為諸如言詞侮辱、恐嚇等行為，已有觸法之虞，對此，工會律師已蒐集相關事證並擬妥告訴狀，隨即提出相關告訴，絕不寬帶貸。

聲明也指出，工會發動罷工至今，在會員自願提供三證之情形下，已順利收取並保管兩千份以上之三證，此已證明多數長榮會員堅定不饒之意志與決心，絕不會因為少數幾人的變卦而動搖，為避免模糊焦點混淆視聽，相關返還程序已委託律師依法處理。

長榮航空則將於今日下午3點召開記者會說明，呼籲桃空職工務必盡速歸還空服員之三寶。