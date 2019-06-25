長榮罷工第6天　柯文哲重砲批政府無能：把沒有辦法當辦法

記者陳家祥／台北報導

長榮航空空服員罷工邁入第6天，儘管交通部已介入處理，但目前勞資雙方仍舊持續僵持不下。對此，台北市長柯文哲受訪時，批評雙子星案被中央卡了5個多月仍沒有解方，接著話鋒一轉，「長榮罷工我非常有意見，預防重於治療，你不可以把沒有辦法當辦法，國家這樣是在搞什麼？這是政府無能的表現。」

柯文哲25日受訪談及內部民調時表示，自己不太喜歡看民調，「因為你隔一個月來看完全都變化了，所以民調是一直在移動」，強調就當成在急診室，誰會送進來不曉得，「明天的事明天再煩惱，甚至等病人送進急診處你在煩惱」。而被外界質疑過去的發言是在分化綠營內部，柯否認，強自己是看到什麼講什麼。

但談到民進黨，柯文哲忍不住抱怨，「在這還是要呼籲一遍，欸那個雙子星要卡多久？媒體都在這，已經拖5個月了，到底是要卡多久？如果一個公司是不是中資，花5個月還不能決定，哇，這國家也有問題。」

媒體追問，這番發言是不是代表白綠合作已不可能？柯文哲說，並不是針對民進黨怎樣，是指整個政府，直言不可以把沒有辦法當辦法，「長榮罷工我非常有意見，預防重於治療，你不可以把沒有辦法當辦法，國家這樣是在搞什麼？這是政府無能的表現。」



▲柯文哲出席長興淨水場太陽光電系統啟用典禮。（圖／記者徐斌慎攝）