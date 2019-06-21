40工會聲援長榮空服員罷工！代表哽咽狂吼：用行動教育資方

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會罷工行動邁入第2天，勞動部政務次長劉士豪21日下午也赴現場訪視，希望雙方能重啟談判，而台北市產業總工會也串聯40多個工會聲援長榮罷工空服員！

▲台北市產業總工會多名成員現身力挺空服員工會。（圖／ETtoday攝影中心）

台北市產業總工會其中一名代表上台致詞時，更語帶哽咽表示，「昨天晚上是靠著大家集體的意志力、團結的決心，我們一直捍衛著，守在這裡，就是要告訴資方及社會大眾，我們罷工到底的決心，對不對？」引起底下空服員一陣激喊，「對！」

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▲▼台北市產業總工會串聯40多個工會聲援罷工。（圖／ETtoday攝影中心，下同）

台北市產業總工會代表指出，在發動聲援連署後，馬上就有40多個工會加入，並公開工會名單，宣示「我們所有的工會團體一定挺空服員罷工，堅持到底」，帶領台下空服員高喊，「長榮罷工，一定成功」的口號。

她也指出，大家會這麼在意「禁搭便車條款」，就是很清楚的知道台灣的工會組織率非常低，工會的會務、財務推展相當困難，「如果靠我們集體力量爭取來的權益，都還要讓非會員分享，這是一個最大最大的錯誤！」並表示，這次的勞權覺醒，要用行動好好教育資方！

▲▼長榮罷工空服員在長榮航空南崁總部前拉起罷工糾察線，下勤空服員經過給予聲援。（圖／記者李毓康攝）

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