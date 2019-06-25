噁！愛河又變「巧克力星冰樂」　網酸：韓導真棒天天換口味免費喝

地方中心／高雄報導

高雄愛河因各種雜物而不斷「變色」的照片在網路上瘋傳！有網友在臉書PO出一段愛河夾帶著許多不明漂浮物的影片，顏色不像之前的「藻類繁殖」而變色，反而有大量灰白色的漂浮物，網友形容就像「漂浮巧克力星冰樂」。

▲愛河被大量不明漂浮物覆蓋，網友形容就像「巧克力星冰樂」。（圖／翻攝臉書《只是堵藍》，下同）

愛河變色已不是一天、兩天的事，過去有網友接連貼出愛河變色的照片，水質汙濁呈現奶茶色猶如「黃河」，也有被垃圾堆滿變成「黑龍江」，以及夾雜許多泥沙呈黃綠色像是「大型綠豆湯」及「青蘋果牛奶色」等等；儘管高雄市府不斷強調，是藻類繁殖增生所致，但許多市民仍不領情。

▲網友上傳愛河影片，充滿許多垃圾雜物，讓人看了覺得很噁心。

網友在臉書粉專《只是堵藍》PO出一段近1分鐘的影片，並諷刺寫道「今天愛河是漂浮巧克力星冰樂口味唷，有韓導真是太棒了！喝飲料都免錢」。從影片中可以看見，拍攝地點在三民區同盟一路，愛河被許多灰白色漂浮物覆蓋，充斥著大量的黏稠物，還夾雜寶特瓶、樹枝等垃圾，不但視覺上不美觀，也讓人看了相當不舒服。

影片一曝光，許多網友也紛紛留言「愛河變得比以前還要臭」、「高雄人真幸福，金銀河，天天換口味免費喝，有綠茶口味，有巧克力口味」、「很羨慕高雄！這麼擺爛的韓團隊還能愛與包容」、「韓導的恩賜，韓粉還不快來一人一杯」、「今天有買一送一嗎？我幫鄉民問的」、「這是我們韓市長要養大肚魚解決登革熱的防治方法，養魚要先養水」。

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