「超商大夜女店員」遭肇逃休旅車撞倒又被小黃輾　母對面開店目擊拖出女兒

▲女子遭休旅車撞倒後，又被計程車輾壓。（圖／東森新聞／下同）

社會中心／綜合報導

高雄市新興區今天（25日）清晨發生一起休旅車撞人肇逃案件，導致一名女行人遭二次撞上，還一度受困在計程車底，她滿臉鮮血痛得不斷哀嚎。傷者母親正好在對面經營小吃店，知道女兒遭撞心急如焚，現場不少熱心路人幫忙抬車，她趕快將女兒拖出車底緊急送醫。

據了解，事發於清晨3時40分，女子是超商大夜班店員，剛下班走在八德一路、復興一路口的斑馬線上，卻遭一輛疑似闖紅燈轉彎的休旅車撞倒。雖男駕駛有下車，卻不是關心對方，而是被民眾目擊移動女子的隨身物品，接著開車迴轉逃逸。一名目擊者說，肇事駕駛把粉紅色袋子拿過來後，接著上車掉頭繞一圈開走。

此時，後方一輛載客的計程車完全不知地上躺著一名女子，又輾壓過去。計程車司機說，天色昏暗，女子又穿黑色衣物才撞到。正好女子母親開設的小吃店就在對面，她馬上衝上前，經過路人合力抬起車輛，將滿臉鮮血、痛得不斷哀嚎的女兒拉出來，由醫護人員做頸部固定，避免二次傷害並送醫急救。傷者母親大罵肇逃駕駛，「我真的會氣死！」現在警方依照民眾提供的車輛資訊，循線追查肇事駕駛。

▲▼警消將傷者送醫。



▼傷者母親大罵肇事駕駛。