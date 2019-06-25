2環保人員下愛河清「巧克力星冰樂」　遇河水暴漲竹筏翻覆落水

地方中心／高雄報導

高雄市新興區林森一路和河南一路的交叉路口25日上午10時36分許發生落水意外，近日因愛河被大量不明漂浮物覆蓋，網友形容就像「巧克力星冰樂」，而環保局人員前往清淤，但因連日大雨，造成溪水暴漲，竹筏因此翻覆，1男1女落水，所幸2人身上均著救身衣，落水後也立刻被救起，且意識清楚並無外傷，隨後也送醫觀察。

▲▼環保局人員下愛河清淤，卻遇河水暴漲竹筏因此翻覆，所幸及時獲救無大礙。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄愛河因各種雜物而不斷「變色」的照片在網路上瘋傳！有網友在臉書PO出一段愛河夾帶著許多不明漂浮物的影片，顏色不像之前的「藻類繁殖」而變色，反而有大量灰白色的漂浮物，網友形容就像「漂浮巧克力星冰樂」。

25日上午，2名環保局清淤人員乘著竹筏前往清淤打撈垃圾，卻因為溪水暴漲，水勢湍急而不慎落水，在水中載浮載沉，場面一度相當危急，警消人員獲報立刻前往救援，所幸2人身上均著救身衣，隨後也被順利救上岸。

為何下豪雨，清淤人員仍舊冒險下水清淤遭到記者質疑，對此，高雄市消防局長黃江祥表示，清淤時間是早就排定，而大雨也是上午臨時才下，「早上的雨時下時停，10點左右那陣雨下大概二十幾分鐘的時間，雨量也大概在三十公釐左右」，而2人落水後，消防人員也很快就將人救上岸了。

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