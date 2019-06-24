就業歧視！徵助理條件列「20歲」還要「穿短裙」…法官開罰！

▲A男徵助理條件列「20歲」還要「穿短裙」，法官開罰45萬元並公布姓名！（資料圖／記者趙于婷攝）

記者吳奕靖、孫于珊／高雄報導

2017年4月27日A男在FB社團裡刊登徵才訊息，但工作條件包含「配合公司服裝穿短裙」、「20歲附近體能較佳者優先」等，於是被民眾檢舉。高雄市政府勞工局開罰45萬元，A男不服提起訴願遭駁回，因此再打行政訴訟，但仍敗訴，高雄高等行政法院審理後認定A男有就業歧視，違反就業服務法和性別工作平等法，處以45萬罰鍰並公布姓名，全案可上訴。

裁判書指出，A男刊出的訊息包括工作地點在高雄、待遇及應徵條件等事項，並表示「我們沒有性別歧視，只要能配合公司服裝穿短裙者皆可」，還說「因為工作常常需要跋山涉水，為了安全顧慮，年齡高者建議不要來應徵，應以20歲附近體能較佳者優先……」等語。

但A男主張，因助理工作需足夠體力，為免求職者事後發現體力難以負荷及確保工作中的人身安全，才建議年齡較高者可多加考慮後再決定是否應徵，且徵才條件並未限制20歲以上或更年長的求職者不得應徵社團助理工作，故無任何就業歧視或差別待遇。

高雄市政府勞工局接獲檢舉後，給予A男陳述意見機會，並提報高雄市就業歧視評議會，但經決議後，仍認為A男有違反就業服務法和性別工作平等法，因此開罰45萬罰鍰並公布姓名。

而合議庭也檢視整篇徵才貼文，認為工作內容「舉凡社團活動、老闆雜事、洗衣打掃、地產買賣一應俱全」等，並不是只有20歲女性才能完成的事情，A男的PO文將使有意應徵該工作的男性或20歲以上女性求職者以為不能應徵或不願前往應徵，對求職者的面試機會有直接或間接的不利影響，因此認定A男已明顯違法，無理由撤銷原處分。