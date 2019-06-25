G20「川習會」前夕！萊特希澤與劉鶴通電話　針對經貿問題交換意見

▲美國貿易代表萊特希澤（左）與中國國務院副總理劉鶴（右）進行通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中國國務院副總理劉鶴昨（24）日與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話，雙方按照兩國元首指示，針對經貿問題交換意見。大陸商務部在今（25）日上午發表聲明指出，雙方同意保持溝通。

綜合陸媒報導，自從5月中美貿易磋商停擺以來，兩國貿易官員已經有近6個星期沒有互相交談過。萊特希澤曾說，目前美中談判只是「停止」（stopped），但並未「中斷」（broken off），雖然不清楚正式的貿易談判會在什麼時間點重啟，但是美國依舊願意與中國進行磋商。

▼G20中最引人矚目的莫過於「川習會」。（圖／路透社）

報導提到，中美經貿高級別磋商代表預計在周五（28日）至周六（29日）舉行的大阪二十國集團（G20）峰會前見面，為中美兩國元首會晤作好準備。關於「川習會」舉行的時間和形式，白宮資深官員透露，目前還沒辦法提供詳細細節，但他預估是在G20峰會的第二天舉行。

美國高盛（Goldman Sachs）分析師認為，雙方將會在會面期間同意「重新參與」談判，以便達成最終協議，結果可能包含美國承諾暫時不提高關稅。不過瑞士銀行環球經濟研究主管卡普坦（Arend Kapteyn）推測，如果川習會破局，恐怕會引發「全球經濟衰退」，全球股市也將會下跌20%左右。