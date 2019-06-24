119與110同步起動！花蓮警消合作建置一鍵秒搞定轉報案件

▲接獲民眾報案，在系統內透過一鍵按鈕，即可將報案人姓名、電話、案發地點及案件情況等資料，即時傳送到對方的派遣系統上。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局鑑於每日發生眾多之交通事故、火警等案件，同時必須轉報縣警察局110同步派員服務民眾，為提升報案效率，花蓮縣消防局與縣警察局以既有之「110、119報案系統」為基礎，擴充電子e化相互轉報功能，並於108年6月19日正式啟用。



過去不少交通事故、火災、自殺、疾病救護、民眾路倒等案件，民眾撥打119與110電話報案，均由消防局與警察局互相以人工撥打方式通報，影響受理案件效率及準確性。

消防局表示，現在只要接獲民眾報案，在系統內透過一鍵按鈕，即可將報案人姓名、電話、案發地點及案件情況等資料，即時傳送到對方的派遣系統上，充分提升受理（轉報）案件及派遣之效率，以增加救災救護的黃金時間。



花蓮縣消防局局長林文瑞表示，以往消防局跟警察局要相互通報時，都是以傳統電話方式通知，案件轉報時間不僅耗時，且以電話溝通時，常出現路名和數字的混淆情況，造成派遣錯誤！現以電子e化進行轉報，不僅讓派遣資訊更為準確，也讓救災及救護派遣的速度大幅縮短，大大提升本局救災救護的黃金救援時間。