社會 社會焦點 保障人權

先肇逃再去派出所...害主播兒「馬路等死」　酒駕男仍獲自首減刑

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲吳叡旻酒駕撞死陳姓主播兒子，法院給自首減刑。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

陳姓主播兒子、就讀高醫大的陳姓大學生遭酒駕惡徒吳叡旻撞死，法院今日判處吳男10年刑期。就吳男事發第一時間肇逃，但在員警尚未鎖定目標前，又自行到派出所投案，法院最終認為「符合自首減刑」。

辯方於審理時強調，警方在事發後，於5時6分鎖定車牌、不知肇事者，5時6分至12分透過監視器鎖定「米色背心男」，亦未掌握實際身份，只掌握特徵，吳叡旻則在5時13分自行到西屯派出所，應符合主動自首。加上拘票之拘提地點竟然是在派出所內，相當奇怪、時間混亂，主張吳應減刑。

就拘票時間填寫有不一情事，承辦此案黃姓員警說明，確實是人已經在偵查隊，才出示拘票，因此修正拘票填寫時間，由凌晨5點23分，改為18時21分。

合議庭由審判長劉柏駿、法官蔡有亮、李依達與6位國民法官組成合議庭，審酌吳叡旻有酒駕前科，且為5年以內再犯，2罪均以累犯加重刑責。但是，根據員警陳述、拘票等證據資料，認定吳被查獲的過程，仍符合刑法第62條自首減刑。

【相關報導】兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

▲陳姓主播兒子遭酒駕惡徒吳叡旻奪命，國民法官今判10年。（圖／記者許權毅攝、陳姓主播提供）

中院認為，吳叡旻無照駕駛，又有多次交通違規逾期未繳納情況，酒駕導致不能安全駕駛，在注意力、反應力都嚴重欠缺情況下，無法妥適判斷路況，仍駕車上路，並且闖越紅燈，漠視往來合法用路人之生命、身體、財產安全，造成被害人死亡與家屬永久無法抹去傷痛。

中院指出，本案吳叡旻應負全部責任，肇事後也沒有施以救護，反而畏罪逃逸，所生危害、惡性甚鉅，考量犯後坦承犯行，以及參酌檢辯雙方、訴訟參與人意見，斟酌素行品行，依酒駕致死罪判處9年、肇逃致死5年，合併應執行10年。

▲陳姓主播表示，家屬無法接受10年刑期。（圖／記者許權毅攝）

陳姓主播稍早回應判決結果，認為怒無奈又心酸，家屬完全不能接受，一個這麼惡劣的酒駕肇事致死，一個21歲年輕優秀的生命就這樣無辜消逝，肇事者竟然只判10年，完全沒有公平正義可言。

陳姓主播表示，昨天開完庭從台中回台北的路上，跟天上的兒子說，「為了幫你討公道，爸爸盡力了，不論結果如何，希望你都能安心的在另一個世界當快樂的小天使，我也很感謝這輩子能有你這麼乖又優秀的兒子。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

更多新聞
兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

高醫大學生遭酒駕撞死！主播父「全身穿亡子衣服」　帶他上法庭

恭喜！美女主播爆婚訊「情定交往6年男友」　絕美婚紗照曝光

中天美女主播林佩潔傳喜訊，將與交往六年的男友在12月13日登記並舉辦婚禮，林佩潔透露：「日子有請老師算過，當時也覺得 12月13日很好記，就選了。加上跟先生生日差一個月，讓他過生日時就會記得隔一個月就是結婚紀念日。」被問到是否有求婚驚喜時，林佩潔形容走的是「樸實平淡」的風格，原來男友原本打算在日本旅遊時求婚，但又怕驚喜被她破梗，乾脆在出發前一天，當她卸妝卸到一半時，拿著手機就對她認真告白，「雖然跟想像中的不浪漫不一樣，而且也讓我猝不及防，但真的很像我們的風格」。

