殺前女友新歡棄屍水溝！惡男盼交保「每天都後悔」　法官狠打臉

▲大村鄉發生情殺案，朱女(左)、賴男(右)遭檢方依涉殺人及遺棄屍體罪嫌起訴。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

41歲賴姓男子不滿朱姓前女友結交新歡李姓男子，潛入先前同居處砍殺李，事後更夥同朱女以棉被裹屍、塑膠袋打包，將李的遺體棄置大排水溝。涉嫌殺人部分正由國民法官審理中，而賴男近日再度向法院聲請具保停止羈押或解除禁見，理由是他辯稱殺人時有服安眠藥斷片「每天都很後悔」，需要回家安頓三名年幼子女及陪伴年邁母親，但被法官打臉。

▲地面留有血跡拖行的痕跡。

案發於今年2月3日，賴男因感情糾紛，對前女友朱女另結新歡心生不滿，持刀前往同居處所與朱的賴姓新歡發生衝突，並持刀殺害李男，為了滅證，賴男竟與朱女共同以棉被包裹死者遺體，再裝入大型塑膠袋內，運送至大村鄉的大排水溝棄置，手段冷靜殘酷。

案件曝光後震驚地方，賴男與朱女隨即遭逮捕。檢方依殺人、遺棄屍體等罪提起公訴，其中殺人罪部分由國民法官法庭審理；遺棄屍體部分則已審結，賴男遭判1年徒刑，朱女則被判6月。

▲彰化大村鄉發生情殺案，檢警到場採證。

賴男自6月遭收押禁見後，兩度透過律師向法院聲請具保停止羈押或至少解除禁見。在聲請狀中，他大打親情牌，表示對犯行感到後悔，強調家中尚有剛滿18歲的兒子、16歲及僅4歲的女兒需要照顧，更有高齡70歲、患有失智症的母親需要陪伴。他聲稱「希望讓我交保，把小孩安頓好，好好陪我母親。」甚至退而求其次請求解除禁見，讓他能與子女會面。

然而，彰化地院合議庭審慎審酌後，於11月28日再度裁定駁回賴男的聲請。法院指出，賴男所犯殺人罪為最輕本刑10年以上有期徒刑的重罪，且犯後有爬上屋頂企圖規避逮捕的「逃亡事實」，顯示其逃避司法追訴的意圖強烈。法院認為，重罪本身即伴隨高度逃亡風險，賴男確實有逃亡之虞。

▲彰化大村鄉發生情殺，賴男夥同朱女將屍體丟包在山溝。

其次，法院認為賴男與共犯朱女對於殺人細節供述不一，且朱女在偵查中曾表示遭賴男恐嚇，加上兩人共同棄屍、滅證，有相當理由認為賴男有「勾串證人之虞」，若允許接見通信，恐影響審判的公正進行。

另一方面，賴男在準備程序時雖承認殺人，但辯稱案發當天因服用安眠藥，在與被害人扭打過程中，對殺人過程毫無記憶。辯護律師因此主張，賴男可能因精神障礙或心智缺陷，導致辨識行為違法能力降低，並聲請將賴男的就醫紀錄及毒藥物檢驗報告送請專業機構鑑定，以評估是否達到《刑法》減刑要件。

▲彰化大村鄉發生情殺案，檢警到場採證。

對此，國民法官法庭考量此事涉及被告責任能力認定，對事實發現至關重要，已於11月17日裁定准予調查，將相關病歷及檢驗報告送請法務部法醫研究所進行專業函詢，以釐清藥物是否可能影響賴男行為時的意識及辨識能力。

法官認為賴男涉犯重罪，逃亡及串證的風險並未因時間經過而降低。目前殺人案尚未進行到交互詰問證人的核心審理程序，為確保後續審判及可能的執行程序順利進行，法院認定仍有繼續羈押並禁止接見通信的必要。裁定自今年11月3日起延長羈押2個月，至明年1月初，期間不得接見、通信。其家庭困境的訴求，雖令人同情，但非法定得以停止羈押或解除禁見的理由。全案將由國民法官法庭持續審理，追究殺人罪責。