男疑酗酒情緒不穩爬上19樓平台超危險　警消合力救援

▲台南市永康區永大路二段一棟大樓，傳出有1男子在爬上19樓平台險象環生，警、消人員合力將人帶下，解除這場危機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區永大路二段一棟大樓17日上午傳出有1男子在19樓頂平台險象環生，消防局馬上出動消防車等各式車輛及人員前往救援，並在地上舖上救生墊以防萬一，在消防人員、永康分局警方與家屬安撫勸導下，花費1個多小時，終於將人平安帶下，解除這場危機。

17日上午9時57分，台南市警永康分局永康派出所員警獲報永康區永大路二段有民眾需要協助，員警到場發現是名吳姓男子，疑似酗酒致情緒不穩，攀爬至大樓19樓高平台上險象環生。警方馬上通知消防局協助救援。

台南市消防局接據獲警方通報，馬上派遣各式消防車、救護車5車及11人前往救援。消防人員到場發現1名上身打赤膊的年輕男子，人站在頂樓平台十分危險，消防人員馬上在大樓外地上架起救生墊以防萬一。

永康派出所所長邱緯賓與警員楊欣婷、徐子原等人及消防分隊會同家屬，向吳男安撫勸說；另由龍潭派出所所長張仁鴻率龍潭所與大灣所員警，緊急封鎖中山北路（永明街至永大路段），協助交管警戒。

經警消人員與家屬持續安撫吳男，終於緩和其情緒，並趁吳男不注意時，強制拉下並執行保護管束，整起事件警消費1個多小時，成功救援現場無人員傷亡；吳男暫時交由家人帶回照顧安撫。

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