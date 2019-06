▲加州北海岸出現規模5.6地震。(圖/翻攝自usgs)

國際中心/綜合報導

美國當地時間23日凌晨3點53分,加州北邊海岸出現規模5.6地震,地震深度約9.5公里,目前無傳出傷亡。

Prelim M5.5 Earthquake near the coast of Northern California Jun-23 03:53 UTC, updates https://t.co/cfrtKW2VFq