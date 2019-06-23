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男失蹤離家11天　狂喊餓...熱心警「燒肉粽」先吃再說　

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▲男失蹤離家11天　狂喊餓...熱心警「燒肉粽」先吃再說。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲員警見黃男獨自坐在廣場前，上前關心，才發現他是失蹤人口。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹北派出所員警22日晚間巡邏時，見到一名全身髒汙的男子坐在六家廣場中看表演，員警熱心上前詢問，才發現男子竟是失蹤人口，由於男子表示，離家11天都沒有好好吃頓飯，員警還蒸上熱騰騰的粽子為男子止飢。男子父親經警方通報，開心地前往派出所接應兒子，警方也提醒，家中若有容易走失的親人，可以為他們配戴有緊急連絡人電話的小手圈，避免過長時間流落街頭，發生危險。

高鐡派出巡邏員警張閎鈞、林育勳於6月22日進行例行巡邏，兩員警在竹北市的六家廣場中，發現一名男子全身髒污、面黃肌瘦，獨自一人坐在路旁看街頭藝人表演，兩名熱心員警上前關心男子，經由隨身攜帶的警用小電腦查詢後，赫然發現男子竟是遭到新埔分局通報失蹤11日的黃男。

▲男失蹤離家11天　狂喊餓...熱心警「燒肉粽」先吃再說。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲派出所不忍黃男餓了很多天，趕快先提供食物為他止飢。

經查，黃男領有中度精神障礙手冊，黃男向警員表示自己身無分文，已經很多天沒有吃飯，離家後一路亂走才從新埔走到竹北，期間累了就在公園、超商找地方睡一下，餓了也是到超商撿拾其他客人吃剩的食物充飢，員警見他多日未進食，趕快拿出肉粽加熱及飲料給黃男裹腹。

黃男的父親接到派出所通知找到兒子非常開心，他向警方表示，兒子已經離家11天了，雖然有報警，但是一直沒有消息，他非常擔心兒子，原本還想請朋友幫忙PO網找人，幸好警方早一步通知他好消息，由於黃男過去也曾有離家走失的經驗，警方也建議黃父可為黃男配戴聯絡手圈等可以快速辨別的配件，避免再次發生走丟意外。

▲男失蹤離家11天　狂喊餓...熱心警「燒肉粽」先吃再說。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方於竹北六家廣場前發現黃男。

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關鍵字：失蹤,竹北派出所

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