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夜空閃過詭異紫光「屋震狗吠」！　澳洲千人目睹3顆巨型流星

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國際中心／綜合報導

3顆巨型且耀眼的流星23日夜晚劃破澳洲昆士蘭（Queensland）天空，上千位住在這的居民紛紛表示，自己確實目睹了這難得的一刻。當地人瑙曼（ Jill Naumann）指出，「天空突然變成紫色，持續了幾秒鐘，然後出現一道明亮的光芒！」甚至有人還感覺到整個房子都在震動，伴隨著巨大聲響。

據ABC News報導，從昆士蘭州中部到新南威爾斯州北部，有大量居民異口同聲說他們晚上10點看到了「天文奇觀」，且形容流星彷彿是從頭頂飛過，還發出爆炸的聲音。居民威林（Jac Wil-in）表示，他還以為是發生地震，因為有三聲快速且連續的轟鳴聲，「房子還有震動的感覺」，家裡的狗全都跑到外頭去，場面相當騷動。另一位居民絲冰潔特（Joanne Springate）指出，「聽起來像燃燒的隕石墜落！」

攝影師托通（Craig Turton）當天剛好在布里斯本南部的北松大壩（North Pine Dam）拍攝夜景，沒想到意外捕捉了一顆巨大流星，「我很幸運可以在相機15秒的曝光期間捕獲3分之2的流星」。事後他把這張照片PO到網路上，也成為唯一拍到流星出現的人。

報導指出，這很有可能是1908年通古斯大爆炸（Tunguska）留下的彗星殘骸，名為「金牛座流星群」，此流星在6月、7月、10月的活動會特別頻繁，而地球目前正處於1975年以來最靠近流星群的時期。

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關鍵字：流星,金牛座流星群,Queensland,Craig Turton,紐澳要聞

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