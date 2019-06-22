棉花糖老師坐4歲男童大腿！媽媽抓狂：為什麼我兒子被壓在沙發角落

▲媽媽一看到這照片怒了。（圖／翻攝自9news）

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨有一名母親托爾妮（Joanne Tourni）近日向媒體投訴表示，自己4歲大的兒子在托幼中心內，被一名「棉花糖體型」的幼教人員用下半身壓在沙發一角，而且這名幼教人員似乎就是直接坐在她兒子的大腿上。

綜合外媒報導，這照片是由托幼中心的工作人員所拍下，用以上傳到社群軟體給家長們看的。托爾妮表示，她在看到照片的隔一天早上，就馬上打電話給托幼中心的總監，希望他能解釋清楚。托爾妮說，「我問她，照片上的情況是怎麼回事？為什麼我兒子被壓在沙發角落？而且那名幼教人員，是背對著我兒子？」托爾妮氣憤的指出，她兒子看起來像是被迫壓在那裏，「我不能接受這樣的事情」。

報導指出，托幼中心表示，照片中雖然看起來很像是坐在小孩的大腿上，但其實只是坐在他旁邊。托爾妮則回應，「他兩條腿完全被擠在裡面，難道你沒看到他腿的位置嗎，有誰會那樣坐在小孩旁邊的？」

▲照片中可見，幼教人員一屁股壓在小朋友身上。（圖／翻攝自9news）

據了解，中心與該名幼教人員查證後表示，因為托爾妮的兒子一直說話，所以才拿著書，坐到他旁邊。但托爾妮表示，他會對那本書一點興趣都沒也一點也不意外，因為那書的內容是「形狀和顏色」，太過於基本了，對這些孩子來說太簡單了，若是想用那本書吸引注意力，一定沒用，應該鼓勵他兒子坐點別的事，像是「拿著書或翻頁」。

托爾妮也表示，事發後，幼托中心只說會警告那名幼教人員，但並沒採取任何行動，所以決定要從這上了2年課的地方轉學，並向新南威爾斯省的幼托主管機構提出投訴。

新南威爾斯省教育廳的人也表示，已經收到申訴，已經開始調查。而照片也以從幼托中心社群軟體下架。