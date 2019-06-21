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女友在「連鎖速食店工作5年」　富二代看不起：她讓我很丟臉…

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▲▼速食店,麥當勞,消費,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲速食店是不少年輕人打工的優先選擇。（示意圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

澳洲22歲富二代詹姆斯（James）在電視節目上公開羞辱女友，原因是對方23歲了卻還繼續在速食店工作，他認為女友完全沒有野心，「這讓我感到很丟臉」，甚至當親友問起女友的職業時，他都會編謊言來帶過，就是不想讓其他人知道自己女友在餐飲業上班。

據《每日郵報》報導，詹姆斯的父親已經營建設公司30年，前陣子剛退休由兒子來接手，詹姆斯才承接家族企業沒多久，就馬上賣掉一塊巨大面積的土地，令家人們相當驕傲。

▲▼示意圖,分手,吵架,愛心,情侶,分開,男女,爭吵,爭執,關係,破裂。（圖／123rf）

▲詹姆斯認為女友和自己的職業差太多。非當事者。（示意圖／123rf）

不過，詹姆斯始終對女友的職業感到很困擾，他打電話到電視節目《Kyle & Jackie O show》抱怨說，「我女友已經在速食店工作5年，而且她覺得這樣很好，並不想改變現狀。」原來女友是在一間名為「Red Rooster」的連鎖速食店上班，她非常享受在餐廳工作的氛圍，任何問題都處理的得心應手，甚至覺得這職業使她更年輕、更有活力，沒有任何不繼續做下去的理由。

雖然女友很熱愛自己的工作，但並沒有得到詹姆斯支持。詹姆斯表示，「我來自一個富裕的家庭，她的工作讓我很尷尬…」因為對方沒有提升自我的野心，「她不想爭取更高的職位，因為她不喜歡責任帶來的壓力。」

主持人Kyle回應，其實自己並不會很在意伴侶的職業，「只要不從事性交易的工作就好」。還有另一名觀眾打來說，「我的工作是代客遛狗，我男朋友也說過我害他很丟臉，甚至不覺得這是份正當職業。」

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關鍵字：富二代,職業,女友,工作,紐澳要聞

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