滑手機害年輕人提早退化！　科技改變人體「後腦杓長角狀骨刺」是警訊

▲ 現代人幾乎無時無刻不滑手機，但姿勢錯誤容易導致痠痛。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

行動通訊技術已經徹底改變人類生活方式，包括閱讀、工作、溝通、購物乃至於約會習慣，但人們不知道的是，我們每天接觸的手機不僅會改變外顯的行為，同時也會改變身體內部構造、重塑我們的骨骼。

一項最新生物力學研究結果指出，許多年輕族群的後腦勺長出一根角狀的尖刺；由於頭部不斷向前傾斜，重量自脊柱轉移至後腦勺的肌肉，導致連接肌腱及韌帶的骨骼生長成骨刺，在脖子上方形成一塊鉤子狀或角狀的突出骨頭。

澳洲昆士蘭陽光海岸大學（University of the Sunshine Coast）2名研究人員發表學術論文指出，這項年輕族群普遍的骨骼生長現象顯示，現代科技已經導致人們姿勢的轉變；智慧型手機和其他行動裝置正在扭曲人體形態，要求用戶將頭部向前彎，以便理解小小的螢幕上的資訊。

健康專家警告，應小心低頭族經常出現的智慧型手機症候群「簡訊脖」（text neck）症狀，且已經有醫生開始治療患上「傳訊息拇指」（texting thumb）的患者。

這份論文在2018年出爐，日前在BBC報導《現代生活如何改變人類骨骼》（How modern life is transforming the human skeleton）後重新受到關注。作者指出，「我們的研究中重要的問題是，當退化過程在人類生命的早期階段就已經相當明顯，年輕人的未來究竟會如何。」

澳洲媒體大幅報導這項研究結果後，這根突出的骨頭便被冠上「頭角」、「手機骨」、「尖頭」、「奇怪的隆起」等各種稱號。剛拿到生物力學博士學位的其中一名論文作者沙哈爾（David Shahar）認為，每個名字都很貼切，「這完全看個人的想像力。你可能會覺得它看起來像鳥嘴、一個角或一個鉤子。」

沙哈爾也指出，無論如何，出現骨刺就代表看手機的姿勢嚴重錯誤，且會導致慢性頭痛、上背部及頸部疼痛。此外，一般來說骨刺的長度只要達到3至5公厘就已經很大，但「頭角」的長度須超過10公厘才會被列入研究。

沙哈爾的指導老師、這份研究的合著者塞耶斯（Mark Sayers）說明，真正危險的並非骨刺本身，「但這根骨頭代表身體其他部位正在發生可怕的事，顯示出頭部及頸部構造並不適當。」