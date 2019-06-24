錶帶常常卡垢發臭？研究發現手錶含菌量是馬桶座的「3.1倍」

▲研究發現手錶含菌量超驚人。（圖／左，翻攝自pixabay。右，翻攝自ticwatches官網）



國際中心／綜合報導

現代的人對於配戴手錶這件事已經不單單認為只是用來看時間，更是一個人品味及守時的象徵。但近日有一項研究指出，手錶平均的含菌量竟比馬桶座還要多出「3.1倍」!

據《太陽報》報導，英國手錶公司「Tic Watches」近日對10種不同類型、每天被人們配戴的手錶來進行測試，並觀察其中細菌、真菌和黴菌的數量。研究結果發現，每隻手錶裡的汙垢都令人擔憂，手錶平均的含菌量竟比馬桶座還要多出3.1倍，其中一隻Fitbit的運動手錶，它的含菌量比馬桶座和沖水手把加起來還要多8倍；而塑膠錶帶和皮革錶帶的手錶，都比金屬錶帶的手錶更髒。

▲塑膠錶帶和皮錶帶的手錶，含菌量都比金屬錶帶的手錶高。（示意圖／翻攝自pixabay）



Tic Watches研究也發現，有四分之一（24％）的英國人承認從未清潔過自己的手錶，而五分之一（21％）的人則表示他們6個月會清潔一次。以性別劃分中，有24％的男性不太清潔手錶，女性則有27％。

據Tic Watches營運總監Daniel Richmond表示，「無論你是每天都戴手錶，還是只有在工作時間配戴，可以肯定的是，我們都不會像洗手一樣常常清潔它們。然而，不幸的是，並非所有的手錶都是防水的，所以配戴手表時避免碰到水，可能是細菌積聚的主要原因。」

▲手錶平均的含菌量竟比馬桶座還要多出3.1倍。（示意圖／記者陳俊宏攝）



對此，專家表示，大家都必須切記，不同的手錶需要使用不同的清潔方法，「對於每天都戴手錶的人，我們建議每晚都要用乾燥的軟布擦拭，且每月徹底地清潔一次。對於更昂貴的手錶，在購買時會附上一塊特殊的清潔布，這種布也可以自行在網路上或手錶店購買。」