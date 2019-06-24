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台灣民意基金會民調／郭台銘29％微幅領先　朱立倫贏韓國瑜0.3%

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▲▼韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」將於25日登場，而初選的民調也將從7月8日至14日進行，15日正式公布最終出線的人選。根據台灣民意基金會24日發布最新民調顯示，在國民黨5位總統參選人中，目前以郭台銘稍居上風29%，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜兩人則以0.3％的差距不分軒輊，而前台北縣長周錫瑋僅、孫文學校校長張亞中則是大幅落後。

台灣民意基金會最新民調結果指出，郭台銘以29%的支持度稍佔上風，韓國瑜則失去大幅領先的優勢，與朱立倫各有26.4%、26.7%支持，落後郭台銘不到3個百分點，而周錫瑋、張亞中則陷入苦戰，僅有2.3%、0.5%的支持度，難以與領先的3位參選人抗衡。

▲國民黨5位總統參選人支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲國民黨5位總統參選人支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

進一步分析選民的年齡層，在最有優勢的3位參選人中，郭台銘在25歲以上、50歲以下的選民佔有優勢；朱立倫最受24歲以下的年輕人青睞；韓國瑜則是吸引50歲以上年長者的選票。

若以選民的政黨認同來分析，在國民黨支持者中，郭台銘獲25%的支持度，朱立倫僅有15%，而韓國瑜以56%最受青睞；在中性選民中，郭台銘獲30%支持，朱立倫為24%，韓國瑜為25%；在民進黨支持者中，有33%支持郭台銘，朱立倫也有37%的支持度，而韓國瑜僅有6.9%。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、研究發現的判讀、報告撰寫、及相關公共政策雨政治意涵的姐吸；山水民意研究公司受基金會委託，負責問卷編制、抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2019年6月17-18兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1092人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。

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關鍵字：國民黨,總統初選,郭台銘,朱立倫,韓國瑜,張亞中,周錫瑋

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