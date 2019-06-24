若民進黨惡意攻擊韓國瑜…　張善政：我會出來替他說話！





▲前行政院院長張善政。（資料圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

有意參加2020總統大選的前行政院長張善政22日在臉書上貼影片，為高雄市長韓國瑜近日言論發聲，被外界視為挺韓。張善政24日表示，自己不是挺韓國瑜，而是要替對方扳回公道，若民進黨不能就事論事、惡意攻擊，那他都會出來替韓國瑜說話，讓大家知道民進黨現在只有顏色，沒有做事原則。

張善政22日在臉書上貼出4分31秒的影片，強調民進黨為了繼續執政，無所不用其極的抹黑和打壓所有可能的對手，「是令我最不齒的地方，所以我今天才會錄製這段影片給韓市長，因為我想站出來說句公道話。」不管是國道六號東延或登革熱防疫，都可以看到民進黨政府是用顏色在做事，用權力在迫害和他們立場不同的人，在這樣治理下的台灣，一定不會好也一定不會進步，呼籲大家2020年的唯一目標，就是要終結民進黨的全面執政。

▲張善政拍影片為韓國瑜說話。（圖／翻攝自張善政臉書粉專影片）

針對這支短片，張善政24日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時提到，其實這支短片原本是要在22日台中挺韓大會中播放，且韓國瑜也有打電話邀請他到現場上台，不過他一直秉持原則，也就是在國民黨初選階段，不會介入任何一個侯選人之中。

張善政說，關於國道六號東延，這是一個就事論事的工程專業議題，雖然他在臉書上貼出這影片，被外界認為是在挺韓國瑜，但「不是這樣子！」自己因為22日在台北有個重要活動，所以沒參加台中挺韓誓師大會，不過就算去了，也不是為了挺韓國瑜，而是要替對方扳回公道，內容就是影片裡面說的，包括國六這一個客觀且東部民眾期待的議題，為什麼會被民進黨打？以及登革熱防疫、修改公投法等議題，「我不是挺韓國瑜，我是要替韓國瑜要回公道！」

至於為什麼影片沒有在台中造勢中播放？張善政表示，這支影片在21日就交給韓國瑜幕僚了，但是對方說這要留給新竹造勢場用，所以就沒有放了。而雲林菜農林佳欣也用call in解釋，那天其實要在韓國瑜進場前後放張善政的影片，但是流程上搞了一些烏龍，有議員重複發言延誤了時間，且幕僚也忘了有張善政的影片，才導致沒有播出來，據他了解韓國瑜和夫人李佳芬都覺得很抱歉，所以特別打電話來跟張善政道歉。

根據《聯合新聞網》報導，張善政會後也說，自己不是挺韓國瑜，可是民進黨若不能就事論事、惡意攻擊的話，他都會出來替韓國瑜說話，因為要讓民眾知道，民進黨現在只有顏色，沒有做事原則。