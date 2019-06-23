台南安平港出現陰陽海？　環保局火速追查是「海藻」的色差

▲台南社區大學晁瑞光老師，在臉書PO出安平港出現「陰陽海」的照片，引起台南市環保局注意。（圖／翻攝自晁瑞光臉書）

記者林悅／台南報導

台南社區大學晁瑞光老師，6月23日在臉書PO出安平港出現「陰陽海」的照片，疑似遭工廠排放廢污水，台南市環保局火速在23日上午10時40分派員至現場稽查採樣，安平港海域水面未見船舶洩漏或其他油污之污染，初步判定是港區內「海藻」增生造成的色差所致。

晁老師在臉書PO出一張安平港照片，並表示：「請問一下，紅+綠 = ?，考一下大家色彩學…色彩之總和 = ?」。照片中海水顏色呈現「陰陽海」的色差。

台南市環保局火速派員至現場稽查採樣，安平港海域水面未見船舶洩漏或其他油污之污染，現場採樣測試結果，PH 7.76、溶氧4.63 mg/L，均屬正常範圍，且稽查人員現場採樣之水質清澈，並未有油花或異常水色。採集樣品後將再進一步分析SS、COD、BOD、氨氮及重金屬進一步確認。

▲台南市環保局火速派員至現場稽查採樣，初步判定是港區內「海藻」增生造成的色差所致。（圖／記者林悅翻攝）

環保局說，每年進入夏季後，安平港與鄰近海域水色，經常發生明顯差異。由於安平港屬於封閉港，港區內主要有安平區運河生活污水排入，為水中藻類帶來營養鹽，也帶來大量的淤泥沉積，根據環保局過去調查紀錄，沉積淤泥厚度約30至40公分，而沉積之底泥可能受水面溫度升高產生翻騰現象，因此底泥及澡類大量繁殖等因素，都有可能造成海水顏色有深淺差別。這種現象在桃園、高雄其他類似封閉港或河川出海口處都會出現，去年環保局也針對這種情形進行過調查。

環保局長林淵淙表示，根據現場檢測結果，請民眾放心，色差不是污染造成的。林局長說，環保局每月均定期稽查台南市漁港及商港及各式船舶，除現場查核船舶是否洩漏油污，並加強查核廢棄物，包括廢棄油脂及垃圾之流向，確保妥善處理。每月亦定期針對安平港水質監測，皆屬丙類水質標準，符合環境保育之標準；另針對上游安平運河，包括樂利橋、臨安橋、承天橋等3處水質測站，亦每月採樣監測，水質較去年同期改善。後續仍將持續稽查及水質監控，確保環境品質。