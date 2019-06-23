台南女喝醉斷片…小黃司機「Uncle」撿屍　辯：心臟不好脫褲子透氣

▲小瑤因長期夜生活需計程車接送，認識蕭男後便成為常客，2人還變成朋友。（示意圖／取自Pixabay）

社會中心／綜合報導

小瑤（化名）平日在台南酒吧工作，一天晚上喝醉之後突然「斷片」，醒來卻發現自己和平常載她下班的小黃司機兼友人「Uncle」躺在摩鐵的床上，便怒告對方性侵。私下見面時，「Uncle」辯稱，當時是擔心小瑤心臟不好要透氣，才會脫下她的褲子，讓小瑤的同性伴侶氣得大罵，「心臟不好跟脫褲子有什麼關係」！法官也不採信被告說法，最後依趁機猥褻罪判處1年有期徒刑。

判決書指出，喜歡同性的小瑤平常在台南一間酒吧工作，因為常和女朋友一起搭蕭姓男子的計程車，彼此熟悉至今已經認識許多年，2人還會暱稱蕭男「Uncle」。2018年，小瑤在酒吧喝醉趴後，傳訊息給女友說要提早下班，之後趴在桌上就「斷片」了，並在老闆娘的幫助下打電話叫蕭男前來送她回家。

小瑤清醒後發現自己的下半身赤裸，下體感覺「怪怪的」，而且人不在家中，反而是和蕭男一起躺在汽車旅館的床上，因而驚覺被性侵了。出於害怕和不知所措，小瑤假裝若無其事地叫醒蕭男，並要對方送她回去，直到見到友人才崩潰大哭，揭發「Uncle」的惡行，並在女友的陪伴下到醫院驗傷及報案。

▲小瑤沒想到被自己暱稱「Uncle」的蕭男，竟然對她做出這麼下流的事情。（示意圖／免費圖庫pxhere）

小瑤女友在當天晚上和蕭男當面對質，卻得到對方「我只是怕她心臟不好要透氣，才會脫褲子」的荒謬理由，讓她怒嗆「心臟不好跟脫褲子有什麼關係」，而且對方也知道小瑤喜歡的是同性，要他不要說謊。蕭男提出5000元和解，被嗆「小瑤又不是賣肉的」後，將和解金提高到1萬，並說如果這樣還無法和解，「我只好站在這裡讓小瑤拿刀捅我了」。

雙方私下調解不歡而散後，原本不想鬧大的小瑤在家人女友的勸說下提告；蕭男在法庭上辯稱自己才是受害者，懷疑被「仙人跳」。不過台南地院法官不採信蕭男說詞，加上從小瑤陰部採集送驗的DNA已經證實是蕭男的，便依趁機猥褻罪判處蕭男1年有期徒刑。