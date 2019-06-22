台南市學甲扶輪社新任社長賴建良就職　黃偉哲觀禮致賀

▲台南市長黃偉哲參與學甲扶輪社授證20週年慶暨新任社長賴建良（右）就職典禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國際扶輪3470地區台南市第四分區學甲扶輪社，6月22日舉辦成立20週年慶暨社長交接典禮，新任社長賴建良正式就職，包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、市議員蔡蘇秋金、前議員賴惠員、農業局副局長李建裕以及各地區扶輪社參加觀禮，場面相當熱鬧。

學甲扶輪社徐社長及各前社長帶領走過20個年頭，今年也延續以往對社區學童的教育工作與地方藝文活動的推動，並帶領全體社友更積極參與社會公益活動。第20屆的徐社長任內舉辦國小藥皂捐贈活動，提倡常洗手的習慣，也延續了『扶輪盃英文朗誦比賽』，參與地區舉辦的青少年深耕計畫，配合地方西瓜節舉辦捐血活動等等，成就深受好評而且是充實非凡的一年。

學甲扶輪社指出，新任社長賴建良，是福豐昕昕農場負責人，是研究所畢業的高材生，曾經擔任10多年的教師生涯，棄筆從農非常有勇氣，也擔任在地青農的會長榮獲市長頒發模範農民，也擔任過東陽國小的家長會長及現任台南市家長會聯合會的公關長，對於教育奉獻良多，在他的領導下相信會有一番的作為。

賴建良社長表示，「感謝天、感謝地、感謝大家，用真情和鼓勵，將阮栽培，愛珍惜每一個付出的機會，人生難得有緣來做伙，這是咱的扶輪社，扶輪這條路咱用心做陣走」。

賴建良社長強調，在這薪火相傳的日子裡，新任職員個個蓄勢待發，展現年度的新風貌。希望每位社員保持著強大的活力，並響應地區總監的年度工作計劃，並逐步實踐與完成，將是未來這一年努力的目標，大家共同完成年度各項服務計劃。