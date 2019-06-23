影／郭台銘「台灣要贏」廣告上線：永不放棄就沒人能擊倒你

政治中心／綜合報導

距離國民黨2020總統初選民調只剩下15天，參選人郭台銘23日公布最新的競選影片「台灣要贏篇」，故事靈感來自於郭台銘長年投入慈善關懷與社會公益的推動，內容也訴說郭台銘在這45年來關心的議題，以及企業經營成功的心法。

郭台銘的「台灣要贏篇」競選影片總長1分15秒，故事情節靈感來自郭台銘長期贊助體育選手，像是桌球國手莊智淵，還有培訓多年的桌球小選手們。

另外，郭台銘也特別安排雲林縣文昌國小棒球隊到日本東京，和他們的偶像王貞治一起合照，鼓勵他們。而這支競選廣告的內容還納入不同的體育項目與畫面，例如，高爾夫球選手曾雅妮、2020東京奧運空手道國手文姿云，大笨牛台灣男子拔河隊、東澳國小射箭隊、桃園市足球協會偏鄉幼兒童足球發展、新北市土城區清水國民小學2018「足」夢計畫等。

郭台銘認為，在現今台灣的社會當中，面對國家經濟轉型的關鍵時刻，靠的是所有年輕人對國家的信念，如同運動家精神一樣永不放棄，不斷克服挑戰奮力拚搏，讓世界再度看見台灣，「台灣要贏，郭懂。」

郭台銘也呼籲支持者們，在7月8日至7月14日晚上6時到9時30分接到電話民調時，可以喊出「唯一支持郭台銘」，「我會將我45年來累積的經驗與人脈，全部奉獻給中華民國！與全台灣一起奮力拼，讓台灣再度發光！」

▼郭台銘最新競選影片「台灣要贏篇」。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專影片）