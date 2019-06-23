「館長號召力遠超過黃國昌」　毛嘉慶酸：時力跟他應該會盡快合好

政治中心／綜合報導

由「館長」陳之漢、時代力量立委黃國昌號召的623遊行，下午冒雨在總統府前凱達格蘭大道登場，對於現場人數到底有多少再度成為討論的話題之一，曾發起「霸昌活動」的安定力量副執行長毛嘉慶表示，這證明館長號召力遠強於時力，更酸「時代力量與黃應該會盡快合好。」

毛嘉慶則說，當初黃國昌被罷免時，號稱萬人挺國昌的汐止遊行，但也才從雙北、新竹動員三百人，而從623遊行看來，「證明館長號召力遠強於時力」。

黃國昌曾因為支持通婚修法，遭安定力量聯盟主席孫繼正發起連署罷免，毛嘉慶也是連署罷免人之一，而此罷免案也成為《選罷法》下修門檻後，第一個可能被連署罷免的立委，雖然同意票數大於不同意票數，但該罷免案最終因未過法定得票門檻，依法遭否決。

對於近來有傳言指出時代力量與黃國昌不合或即將分裂，毛嘉慶在發文中也意有所指地表示，「我猜，時代力量與黃應該會盡快合好。」

這場「623遊行」，訴求主要反對特定媒體，並且高喊捍衛台灣民主，現場也擠進了上萬名支持群眾，但主辦單位不願意透露評估的到場人數，僅強調主辦單位不方便自己講有多少人，「不過人數絕對比韓國瑜那種膨風的還多的多。」

▲館長、黃國昌壓軸現身623遊行。（圖／記者李毓康攝）



▲民眾上凱道支持623遊行。（圖／記者李毓康攝）



▲623遊行。（圖／攝影中心攝）