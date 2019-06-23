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「蘇貞昌、林佳龍應道歉」國民黨團：不能因為長榮民營...雙手一攤

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▲國民黨團總召曾銘宗、副書記長童惠珍召開「空服員大罷工  政府束手無策 消費權益誰保障？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「空服員大罷工  政府束手無策 消費權益誰保障？」記者會。（圖／國民黨團提供）

政治中心／綜合報導

長榮空服員罷工邁入第4天，23日預計取消315個班次、影響6萬5千多名旅客，對此，國民黨立法院黨團23日召開記者會批評蔡政府拿不出對策讓罷工事件落幕，也拿不出辦法保障旅客權益。國民黨團認為行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍和勞動部長許銘春嚴重失職，應該立刻向全國民眾道歉，並要求儘速拿出有效措施，讓罷工事件盡早落幕。

事實上，對於長榮空服員罷工，蘇貞昌20日表示，得知罷工進行後，已請林佳龍、副院長陳其邁妥善因應疏運，務必讓所有旅客權益得到保障，同步啟動鐵公路疏運計畫。

另外，行政院副院長陳其邁也已經電請國防部，協助交通部維持離島居民的必要公共疏運；許銘春22日晚間則冒雨前往抗議現場慰問，希望勞資雙方儘速回到談判桌；先前率團出訪的林佳龍22日清晨5點也返台坐鎮，9點親自主持跨部會應變會議，呼籲應該要有明確罷工預告期。

▲▼長榮空服員罷工,朗讀支持者來信。（圖／記者季相儒攝）

▲長榮空服員罷工，現場朗讀支持者來信。（圖／記者季相儒攝）

但針對民進黨政府對此次長榮罷工的處理方式，國民黨立法院黨團23日仍召開記者會進行批評。

國民黨團總召曾銘宗表示，早在2年前、長榮空服員發動突襲式罷工之前，工會會員代表就預告將發起罷工，勞資雙方協商超過20次以上，卻不見相關單位積極居中協調，未能發揮任何監督協調的功能，相關部會輕忽罷工事件的嚴重性，任由事件一再惡化，「此次長榮罷工事件影響超過20萬人次，政府顯然束手無策，嚴重影響消費者權益，這些損失誰來保障？」並呼籲勞資雙方，不能只顧自身權益，要珍惜彼此社會夥伴關係，兼顧消費者權益，避免傷害商譽和旅遊市場的衝擊擴大，造成勞資與旅客三輸局面。

曾銘宗批評，林佳龍明知長榮罷工隨時可能發生，卻帶團前往貝里斯進行參訪，明明是交通部長，卻在做外交部長的事，輕忽罷工事件所帶來的嚴重性，應深刻檢討，「勞動部所屬勞動關係司在長榮勞資協商破局之後，完全束手無策，外界絲毫看不到蔡政府在面對罷工事件上，到底了甚麼事？」政府不能雙手一攤，因長榮為民營公司無從介入，而任由罷工事件擴大，要求蔡政府盡速召集相關部會，研擬解決方案，確實保障民眾權益。

首席副書記長陳宜民也指出，蘇貞昌要求陳其邁密切關注並組成專案小組，要求交通部妥善因應，結果陳其邁僅指示消保會，發布提醒消費者與旅客的訊息，消保會官網也只開設長榮航空罷工專區，但這樣能夠保障消費者權益嗎？「民進黨執政三年以來，勞資雙方對立不斷、兩敗俱傷，航空業罷工三年即達三次，政府面對可預期的罷工，三年以來並未建立妥善的處理機制，導致三次罷工皆直接損及大量旅客、旅行社權益」。

▲國民黨團總召曾銘宗、副書記長童惠珍召開「空服員大罷工  政府束手無策 消費權益誰保障？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「空服員大罷工 政府束手無策 消費權益誰保障？」記者會。（圖／國民黨團提供）

陳宜民表示，為減少罷工所生的旅遊糾紛，旅行業品保協會曾多次向主管部門強烈建議，在相關法規及旅遊契約中明定罷工事件所產生問題的責任歸屬，能明確訂定航空公司針對罷工事件的處理SOP，以及對旅行社和旅客應盡的責任範圍，但是「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」雖在105年6月華航空服員罷工後修訂（105年9月13日），但卻未能針對罷工引起消費者權益損失予以明確規定，導致消費者遭遇這次長榮罷工，根本是求償無門，這是蔡政府嚴重失職、失能。

金門立委陳玉珍則說，雖然長榮航空子公司立榮航空未受罷工影響，但是對於依賴航空運輸的離外島民眾，依然憂心忡忡，尤其是面臨七月暑假旺季，質疑「罷工事件若越演越烈，是否會影響到離外島居民、走小三通旅客的權益？」蔡政府應該提早因應，考量放寬離島機型、協調其他航空航班，事前最好準備，將衝擊降到最低。

副書記長童惠珍表示，暑假旺季即將到來，大批旅客出遊或返國，今年初華航罷工所造成的影響殷鑑不遠，長榮罷工事件發生，蔡政府仍舊束手無策，這不僅僅是資方、勞方和旅客的損失，更是國家顏面難堪的損失，看到蔡政府因應罷工事件毫無章法，讓國人相當失望，光是轉機簽轉的程序，政府應該拿出辦法積極協助處理，減少消費者的損失。

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關鍵字：長榮罷工,蘇貞昌,林佳龍,民進黨

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