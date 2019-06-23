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弟做錯事姊被打！她氣到拖回房間賞2巴掌　他下秒這樣做...讓她淚崩超愧疚

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▲▼示意圖,哭泣,孩童,小孩,暴力,難過,傷心。（圖／123RF）

▲原PO弟弟3歲時害她被打，她氣到賞巴掌洩憤，但下秒弟弟卻拿著養樂多及布丁安慰她，讓她內心超愧疚。示意圖與本案無關。（圖／123RF）

突發中心／新北報導

重男輕女的觀念一直深植在許多老一輩人的思想當中，一名生在極度重男輕女家庭的女網友就表示，從小不論做任何事，弟弟永遠是對的，而她也永遠是被處罰的那一個。她回憶，當年3歲的弟弟又害她被奶奶打，她氣得將弟弟帶回房間怒賞2巴掌，沒想到事後弟弟不僅沒有告狀，還拿了一瓶養樂多及布丁給她，讓她備感愧疚，眼淚也不爭氣的落下。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己生在一個極度重男輕女的家庭，原本被捧在手掌心的她，直到弟弟出現後，從此被打入冷宮。小時候只要弟弟與原PO出遊，若是摔跤或受傷，原PO就會被奶奶請吃「竹筍炒肉絲」，與弟弟吵架不管誰對誰錯，也唯獨是原PO挨罵挨打，直到現在，原PO回想起來還是很想對當時的那個家說聲「你們重男輕女的死人樣，真TMD讓我噁心」。

請繼續往下閱讀...

原PO回憶，當年3、4歲的弟弟害她又被奶奶打，她氣得把弟弟帶回房間狠狠地賞了2巴掌，再哄騙弟弟直到他不哭為止才放他下樓。當時的原PO滿腹委屈，怒火也尚未平息，弟弟又在門外敲門叫她，她心想「找死是不是，還敢再上來」。

正當原PO打算開房門再賞弟弟2巴掌的同時，弟弟手裡拿著一瓶養樂多跟布丁對著她說「姊姊給你吃」，讓她瞬間怨氣全消，輕撫著弟弟被她打得紅腫的臉頰，內心的愧疚感一擁而上，眼淚也不爭氣的落下。

▲養樂多，飲料。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲原PO賞完弟弟巴掌後，弟弟卻還拿著養樂多及布丁給她吃，讓她忍不住淚崩。示意圖與本案無關。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

文末原PO呼籲，「那些為人父母的不要用你的偏心，去扼殺小孩的成長，搞清楚性別不是我們能決定，父母更不是自己能選擇，同樣是你的兒女，不要因為偏心，烙印小孩內心無法抹滅的傷痛，你無法體會那種痛有多痛，更不知道這傷疤會持續多久，你的偏心不會痛嗎？」

文章一出，不少網友也都感同身受，紛紛留言「我懂那種心裡的痛」、「感同身受，看完文章心揪了一下，眼淚快掉下來了」、「真的影響一輩子，所以我不敢生第二胎」。

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關鍵字：重男輕女,賞巴掌,竹筍炒肉絲,養樂多

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