「養樂多苦苦的」喝了秒睡！鬼父下藥洩慾14歲親生女　判賠390萬

▲少女每次喝下父親拿給她的飲料，都會覺得味道很奇怪。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



突發中心／新北報導

新北市一名40多歲的父親，涉嫌多次趁14歲女兒熟睡時用手指性侵，甚至還在女兒喝的養樂多中下藥，直到少女察覺「養樂多苦苦的」，跟弟弟換飲料後發現胞弟立即昏睡，才跟母親揭發父親淫行，沒想到父親還辯稱「兩人是合意性交」，新北地院去年底辦他11年徒刑，今民事再判鬼父得賠償390萬元，可上訴。

少女雙親離異後，與弟弟的撫養權被判給爸爸，三人平時同住一屋簷下。2016年11月，父親開始半夜溜進少女房間，對女兒上下其手指侵，少女雖然中途驚醒，但迫於對象是父親，只能繼續裝睡。隔年2月他變本加厲，買養樂多、珍珠奶茶給女兒喝，女兒發現每次味道都怪怪的，喝完都會想睡；他4月時更想出新花招，還問女兒要不要喝酒，等女兒醉倒後指侵得逞。

女兒開始把喝完的養樂多空瓶收集起來。由於每次飲料都「苦苦的」，弟弟得知後，就提議交換飲料喝看看，不料弟弟喝完沒多久就陷入昏睡，胞弟將此事告訴外婆和母親，也透露曾看過爸爸偷摸姊姊的大腿，以及養樂多味道非常古怪，母親氣得報警處理，並將18個養樂多空瓶送去化驗，驗出含有第四級毒品「佐沛眠」成分。

父親到案承認對女兒下藥，但否認性侵，只是幫女兒蓋被子時不小心摸到她的下體，還辯稱下的安眠藥劑量不多，女兒被摸時很清醒也沒反抗，代表雙方你情我願；至於給驗孕棒驗孕，則是在教導性知識，好讓女兒保護自己。但姊弟倆指證歷歷，加上化驗結果顯示養樂多內確實有下藥，因此法官認定鬼父性侵共4次，判他應有期徒刑11年。

而女兒這方也有提出民事告訴，法官認為父親對女兒的獸行影響其身心發展，判賠390萬元的精神撫慰金，全案仍可上訴。

▼鬼父在養樂多中下藥讓女兒喝下後性侵。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

