「天生的賤又騷」友偷吃老公她氣炸　自製傳單怒譙：是偷人還是想當小三？

▲葉邱女不滿友人與老公亂來，自製傳單怒批「天生的賤又騷」挨告。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

突發中心／新北報導

新北市一名葉邱姓女子懷疑陳姓友人與丈夫亂來而心生不滿，於是自製傳單，還寫下「是偷人還是想當小三？」、「厚顏無恥...使人歧視那是必然的」、「天生的賤又騷」、「偷吃的嘴臉，跟賊一樣是一輩子的臭」等語，接著再一一投遞至陳女鄰居家的信箱中供人傳閱，案經陳女提告後，新北地院依誹謗罪判葉邱女拘役15日，緩刑2年，另需接受3場法治教育課程。

判決書指出，葉邱女因不滿陳女與丈夫私下「偷來暗去」，於是自製傳單，寫上「是偷人還是想當小三？...憑她這種沒品德的貨色，厚顏無恥沒道德、不自重、不自愛，使人歧視那是必然的，... 天生的賤又騷，缺德的事，她在做、天在看，別再藉志工之名，行齷齪之實、虛有其表，見笑死偷吃的嘴臉，跟賊一樣是一輩子的臭」，並2018年5月7日晚間，投遞到陳女鄰居家的信箱中供人傳閱。

陳女得知自己遭人印製傳單製造謠言，氣得對葉邱女提告。葉邱女到庭後也坦承犯行，並有意與陳女和解，但陳女並未到場，法官審酌她犯後態度尚可，因此依誹謗罪處拘役15日，得易科罰金1萬5000圓，緩刑2年，且須接受3場法治教育課程。全案可上訴。

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