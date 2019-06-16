3歲女童迷路　員警霸氣一抱「養樂多收買」助尋獲迷糊父母

▲員警用養樂多安撫走失女童緊張。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

年約3歲的黃姓小女童日前在住家公共空間玩耍，未料父母一時不注意，女童自行走到大樓附近，熱心民眾見女童1人抱著跳跳虎玩偶站在路邊，擔心發生危險報警處理；所幸員警先用養樂多「收買」女童，最後循線尋獲女童父親，黃父向警稱「沒想到孩子會走那麼遠」，對於自已的粗心相當自責，好險有員警幫忙才找回女童。

▲▼員警抱著走失女童沿著街道、大樓「尋父母」。

第五警分局北屯所2日下午1點45分獲報，在北屯區東山路一段有1名約3歲女童走失，員警到場見女童1人抱著大型跳跳虎玩偶獨自站在路邊，因女童言語表達能力有限，面對陌生人更是不知所措，警先用一瓶養樂多「收買」女童，安撫女童緊張，再抱著女童到附近巷弄、大樓詢問，並請里長廣播但都未果。

警方經調閱監視器循線找到女童的27歲黃姓父親，黃男到所向警稱，自己與老婆帶著1兒1女到大樓公共空間玩耍，一下子沒注意女兒就走出大樓，他們在附近尋找都沒看到人，接到員警電話頓時鬆了一口氣，感謝員警積極協助。

警也藉此呼籲家長，因孩童容易被其他事物吸引，家長在外應隨時注意孩童動向，尤其是到人多擁擠處所，避免走失情況發生。