前男友私訊「睡覺特寫照」　她超崩潰...急上警局求救

▲張女意外收到前男友的私訊，竟讓她嚇得花容失色。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師，不滿前女友分手後的絕情，將過去在汽車旅館偷拍的影片、照片私訊給對方，前女友擔心影照外流，嚇得趕緊報警。由於工程師坦承不諱，並表示自己只是想嚇嚇對方，沒有外流，新竹地檢也依犯無故以照相、錄影竊錄他人身體隱私部位罪嫌，對工程師提起公訴。

新竹一名竹科工程師涂男與張姓女業務交往成為情侶，熱戀期間2人經常相約摩鐵炒飯，涂男趁著女友激情後昏睡之際，以手機偷拍、偷錄下女友一絲不掛在床上睡覺的畫面，其中還有下體與胸部特寫。

只是2人因個性不合分手，但雙方卻藕斷絲連，剪不斷理還亂，涂男開始對前女友展開報復，他利用臉書私訊的方式，將過去偷拍的照片及錄影檔傳給前女友，張女收到照片及影片，發現涂男偷拍一事，害怕影片遭外流，趕緊對涂男提出妨害秘密告訴。

涂男對檢警坦承偷拍前女友的胴體，他表示，自己只是想教訓她而已，讓對方緊張一下，並無外流。檢方認為，涂男犯無故以照相、錄影 竊錄他人身體隱私部位罪嫌，依法提起公訴。

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