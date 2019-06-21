遭烏龍指控性侵2歲女兒　暴怒父到醫院淋汽油揚言自焚

▲男子遭醫院通報疑似性侵親生女兒，憤而到急診淋汽油揚言自焚。（圖／翻攝自維基百科）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子因2歲女兒尿道感染就醫遭醫院懷疑性侵通報，事後雖認定是烏龍結案，但李男氣不過，竟淋汽油跑到醫院急診揚言自焚，並哭喊「被害到家破人亡」。台中地院審結，依違反醫療法判他3個月徒刑，緩刑2年給予自新。

判決書指出，43歲李姓男子與妻子4年前生下女兒，2018年10月初，李妻發現2歲女兒疑似尿道感染，到台中榮總就診。醫師檢查後懷疑女童遭性侵，請她們到急診做性侵害驗傷採證，但李母不願意，院方改稱可採驗尿。豈知要採尿時，卻不見李姓母女蹤影，立刻依規定通報警方。警方不敢大意，立刻以性侵案件調查。上班中的李男見警察上門，才知道自己被當成性侵女兒的嫌疑犯。

女童母親隔天帶女童到別的醫院驗傷，確認沒有性侵跡證；社會局社工也前往李家探訪，發現李家是正常家庭，孩子照顧情形良好，最後排除性侵，以烏龍案結案。

即使如此，李男卻忿忿不平，同月9日晚間提著一桶汽油桶前往台中榮總，在急診室要找醫師和公關室主任不成，走到門外自己淋上汽油後，再進入急診揚言自焚，並哭喊醫護害他家破人亡。

楊姓護理師上前安撫，好言相勸後拿走他身上的打火機，解除危機，並通知他妻子到場。他才同意到急診室外除污淋浴設備區清洗，隨後遭警方查扣汽油桶、打火機等證物，將他送辦。

李男辯稱，他沒有傷害任何人的意思，因為台中榮總不重視他，才選擇這樣表達訴求。

台中地院認為，李男行為時無前科，且配合醫護人員交出打火機，坦認犯行，犯後態度良好，依法判3月徒刑，2年緩刑，需支付公庫1萬元，並上2次法治教育。

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