邀日本首富孫正義來台　郭台銘嗆蔡英文：有本事叫台商全撤

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘22日出席「G2 and Beyond：全球產業秩序的解構與創新」論壇，在會前受訪時談及美中台關係，他表示，台灣1年有800億美元順差從中國大陸來，蔡政府可以不要嗎？可以所有台商撤回來嗎？「蔡英文如果有能力做得到，那我會考慮不跟她競爭，她做不到嘛。台灣1年要賺中國800億美元外匯，誰敢說不要，做得到我不跟她競爭，她沒辦法做到，因為台商的苦、台商的悶，我最了解」。

郭台銘表示，他強調的是中華民國主體性，台灣的外交從他出生那天起，中華民國處境天天都在走鋼索，不是嗎？從兩蔣時代，到李登輝時代，到陳水扁時代，即使今天蔡英文時代，「我們外交部，你告訴我，哪天不是在走鋼索？」

郭台銘說，他是不是選邊的人，他要強調中華民國存在的事實，他跟美國很高的高層提到，自己「要做peace maker不是trouble maker」。

郭台銘說，美國有一間媒體，逼他選前掏出他的主張，要他選邊，「我是一個不會選邊的人，我會證明台灣的主體性，與中華民國存在的事實」。

「我曾跟美國政府『很高的高層』表達，他希望當一個和平締造者」，郭台銘表示，他反問這家報社，台灣發生戰爭危機，美軍是否願意簽協議，72小時來救台灣？」，那位報社高層反問，「救台灣，美國的利益在哪裡？」

郭台銘強調，台灣有主體性，他不願意選邊站，他的政策主張就是，「台灣獲利，美國達標，中國轉型成功」，他要走一個和平的大道。

應郭台銘之邀來台演講 孫正義：加碼投資台灣

在22日的論壇中，由郭台銘邀請來軟銀集團創辦人孫正義以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題，首次在台發表演說。他認為，AI和資訊革命是人類歷史上的最大革命，而人工智慧將是未來發展趨勢，人工智慧將會協助人類擁有更好生活，而非搶走人類工作。

郭台銘及孫正義會後接受媒體聯訪，孫正義表示，台灣半導體、科技產業相當優秀，被日本軟銀收購的安謀（ARM）與台積電有緊密合作關係，雖然尚未確定在台投資規模，不過，安謀未來將加碼投資台灣，增聘更多工程師以及研發人員，協助布局IoT、自駕車等應用。

郭台銘21日為孫正義接機時指出，軍公教退休基金、勞退基金面臨財務壓力，希望藉由軟銀願景基金（Vision Fund）投資經驗，協助將勞退基金餅做大。郭台銘22日也特別就此提問，向孫正義請益如何管理基金。

孫正義回應，新加坡政府投資公司（GIC）績效佳，也願意承擔更多風險。不過，想要低風險又卓越績效，還是有其他投資方式，像是藉由引進更好制度、專業人才，同時維持高投報目標；他表示，願意幫助台灣政府提升勞退基金投報率，並貢獻自己的投資經驗及心法。

據美國《富比世》雜誌排名，今年日本富豪排名中孫正義位居第2，輸給Uniqlo的母公司迅銷（Fast Retailing）創辦人柳井正，但資產仍高達216億美元，全球排名第43。郭台銘今年以63億美元身價蟬聯台灣首富，全球排名第257。

▼ 郭台銘、孫正義出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇（圖／記者呂佳賢攝）