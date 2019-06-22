實業家不開空頭支票！郭台銘承諾「成立2平台」　解決年金、擺脫低薪惡夢

▲郭台銘力邀日本軟銀創辦人孫正義（左）與Katerra執行長Michael E. Marks（右）出席DIGITIMES全球產業秩序的解構與創新論壇。（圖／記者呂佳賢攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘22日出席「G2 and Beyond 全球產業秩序的解構與創新」論壇，還邀到日本軟銀創辦人兼會長孫正義、與Katerra執行長Michael E. Marks等人出席，並借助他們的經驗，一同幫台灣拚經濟；郭台銘晚間也在臉書PO文承諾，「未來我當總統，將成立『高報酬率的國家基金平台』與『國際勝利組的小獨角獸平台』，解決年金基金報酬問題，並協助新創公司走向國際！」

郭台銘認為，解決年金改革的重點，就是要把餅做大，「台灣各種勞退保、退撫基金之所以都面臨破產風險，根本問題就出在投資報酬率平均只有2%到3%，甚至還不時虧損！」郭台銘向孫正義請益，該如何管理這些總計3兆5000億元的基金、如何將其投資報酬率提高至5 %到6%？孫正義也表示，將會在安全的情況下，協助台灣成立「國家級投資平台」，整合各大基金，向國際競標，以保底抽成的概念賺取國際財，盈餘挹注年金，解決破產問題。

而郭台銘欲成立的另一平台「國際勝利組的小獨角獸平台」，將用於整合投資台灣新創公司，「目前蔡政府無法幫助國內企業拓展全球市場，也沒有跟國際連結的管道，限制了新創公司的發展，所以絕大部分的新創公司，就像孵養的小雞，很多還沒長大就夭折了！」郭台銘表示，未來將會透過此平台建立「投資、輔導、國際化一條龍」的新創投資鏈，將國內外的創投公司、天使基金、國際PE基金串連起來，協助台灣年輕人走向國際，同時活絡台灣資本市場，創造更多高薪工作，擺脫低薪惡夢。

重量級投資家Michael E. Marks也指出，投資新創必備的成功條件，就是「資本投入」與「國際連結」，必須在跨領域、跨國際的產業鏈上有多面向連結，才值得投資；郭台銘說，這類國際領域合作和產業鏈角力，「正好是我最擅長的！我會是加碼擴大台灣新創產業的推手！我是實業家，從不開空頭支票，絕對說到做到；我的人脈不僅有孫社長和Michael E. Marks，還遍及世界一流企業，等我當上總統，我會邀他們一起來幫台灣拚經濟，再創台灣經濟奇蹟！」