623遊行經費遭質疑　黃國昌合體館長嗆韓國瑜：一起公布明細

記者黃巈禾／台北報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌23日將舉行「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，但遊行經費來源卻遭到質疑，兩人21日晚間也在直播中說明。黃國昌表示，這是抹黑，會請會計師公開明細，但公平起見，也請高雄市長韓國瑜公布622台中造勢的經費來源，「下禮拜五我們面對媒體，全部帳攤出來看。」館長也說，「不用說到公布明細，告訴我一場造勢花多少錢就好。」

▲ 館長合體黃國昌直播。（圖／翻攝館長直播）

黃國昌表示，連乾乾淨淨的募款來源都能被抹黑，他會請會計師將遊行經費與支出公開，但為了公平起見，也請韓國瑜公布622台中造勢的經費來源，28日面對媒體，全部帳攤。

館長指出，這次遊行沒任何政黨資金挹注，全靠募款，原本希望能募到180萬元，沒想到粉絲太踴躍，「很多人在一個小時不到，就把180萬擠到爆出來」，最後募得190萬元，比原先計畫多募得10萬元，他也自掏腰包50萬元，這些經費是用來支付搭舞台、音響，還有其他工作人員等等。

除了澄清623遊行經費，館長與黃國昌也在直播中，大談司法改革與體育改革，網友紛紛留言回應，「多請國昌老師，拜託，超級好看的談話」、「我竟然從頭到尾看到完，這集最精彩」、「這集是我看過館長訪問最好看的」、「終於等到館長＆黃國昌了！」、「黃國昌+館長 真的很棒」。