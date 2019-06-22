　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

頻釋利多政策　蔡英文：守護家庭是政府責任

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼小朋友,小孩,兒童,家長,親子,假日,育兒,散步,出遊。（示意圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文強調，守護家庭與下一代是政府的責任。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌20日核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，21日又宣布八月起全面實施「擴大發放育兒津貼」等政策。對此，總統蔡英文22日表示，守護家庭是政府責任。

總統蔡英文21日出席第十九屆國家祈禱早餐會，她致詞時向教會喊話一起為台灣祈禱，也為台灣的下一代教育及家庭禱告。她表示，守護家庭是政府責任，政府三年來協助弱勢家庭，幫助家長替兒女儲蓄，加強托育補助，減輕家庭負擔，讓年輕人安心成家。

蔡英文提到，上半年通過兒少、教師法、家庭教育法等，為的都是要守護下一代、補強過去不足的社會安全會，政府會繼續守護家庭，繼續為受到困難的家庭禱告。

▲▼牧師們在國家祈禱早餐會替蔡英文禱告。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲牧師們在國家祈禱早餐會替蔡英文禱告。（圖／記者蔣婕妤攝）

蔡英文指出，擁有宗教自由的民主自由，就是台灣能夠帶給世界的關鍵影響力，今年三月和美方合辦保衛宗教自由對話，長老教會也在上月舉辦民間版的國際宗教自由論壇，過去台灣曾經在宗教受到箝制，如今台灣是最自由的國家之一，非常願意把台灣的經驗分享給國際的朋友，台灣雖然不大但就像鑽石一樣璀璨光明。

現場牧師最後也替蔡英文禱告，祈禱2020能夠選出「命定的總統」，繼續守護台灣的未來。

ET快訊
韓國瑜大進場200公尺走16min！20萬韓粉「手機銀河」照
影／2分鐘到山下！熱心女每天跳300米懸崖「幫同事送熱飯」
LIVE／韓國瑜大進場！20萬「人手一機」照亮夜色　激動淚喊

關鍵字：蔡英文,同婚,牧師,基督教,下一代,育兒

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

花蓮韓粉封「護國大法師」再跑台中場　中暑！刮痧再上「為國家祈福」

快訊／韓國瑜大進場200公尺走16min！　20萬韓粉「手機銀河」照亮台中

快訊／韓粉「旗海飄揚」擠爆台中！　主辦單位宣布：現場突破20萬人　

快訊／韓國瑜大進場！20萬韓粉「人手一機」照亮夜色　激動淚喊：總統好

「長男次男」現身韓國瑜台中場　網傳「韓粉蓋布袋」8字回應

15萬韓粉湧入！邵曉鈴緩步上台「90度鞠躬」感謝...激喊：中華民國庶民總統

韓國瑜拜會顏清標　台中黑派：未開會決議是否挺韓

快訊／韓國瑜前進台中！主辦單位：現場破15萬人...韓粉搖旗狂吼「庶民總統」

影／吳音寧轟韓國瑜「黑金體系」　柯文哲直覺判斷：打韓不一定加分

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

史上最醜iPhone 11來了！ 「方形三鏡頭」成定局

李玟、蔡依林尬舞合唱So Crazy+怪美的　加碼SWAG版好心情！！

和王子「好哥兒們13年」NO跨越界線　鬼鬼突結巴：怎麼了怎麼辦...

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

5週年限定！日本環球影城必看全新「霍格華茲魔法光雕秀」只到11月

王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

花蓮韓粉封「護國大法師」再跑台中場　中暑！刮痧再上「為國家祈福」

快訊／韓國瑜大進場200公尺走16min！　20萬韓粉「手機銀河」照亮台中

快訊／韓粉「旗海飄揚」擠爆台中！　主辦單位宣布：現場突破20萬人　

快訊／韓國瑜大進場！20萬韓粉「人手一機」照亮夜色　激動淚喊：總統好

「長男次男」現身韓國瑜台中場　網傳「韓粉蓋布袋」8字回應

15萬韓粉湧入！邵曉鈴緩步上台「90度鞠躬」感謝...激喊：中華民國庶民總統

韓國瑜拜會顏清標　台中黑派：未開會決議是否挺韓

快訊／韓國瑜前進台中！主辦單位：現場破15萬人...韓粉搖旗狂吼「庶民總統」

影／吳音寧轟韓國瑜「黑金體系」　柯文哲直覺判斷：打韓不一定加分

企聯射箭／聯賽表現漸入佳境　台中銀行射手追奧運夢

只有誠意可是不行的！學會這5種道歉技巧　人際關係就能無往不利

不斷更新／朱育賢二壘安打突破僵局　6局上桃猿4：1富邦

慧眼看天下／掌控美國政經命脈　猶太人的成功秘訣

世籃賽／中國男籃出征NBA夏季聯賽確定　7月6日起連4戰

小黃擦撞逃跑…重機騎士爆氣「捶車窗」逼下車　運將怒提告

全國自由車錦標賽　馮俊凱連霸計時賽

獨／打造香奈兒等級重機店　陳為民聯手愛兒砸千萬操刀

王金平23日彰化雲林成立金平之友會　張麗善王惠美確定不出席

娶走《甄嬛》唐藝昕！　被問婚事…張若昀嗆「你管得著嗎」睡醒秒道歉

政治熱門新聞

挨轟花6500萬清淤！韓粉PO..

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈..

運油北韓遭制裁　油商陳世憲驚傳..

穿溜之大吉T　學生PTT現身留..

黃光芹再爆韓「閨蜜門」：包也丟..

從直播界消失？　館長：我做錯了..

快訊／如果小英...郭台銘：我..

六都首長施政滿意度　鄭文燦奪冠..

潘恆旭3張照曝「冷泉加熱變溫泉..

直播／韓國瑜台中造勢　萬名韓粉..

即／韓粉激喊庶民總統　主辦單位..

「香腸瀑布」發大財5000條不..

吳子嘉挨告聲請傳喚4證人　楊秋..

熱氣球解決塞車？　柯P回應了

更多熱門

相關新聞

蔡英文自曝在修車廠長大

總統蔡英文5日參訪Yahoo辦公室，除了關注台灣AR、VR等新技術發展，也和藝人郭子乾及資深F1賽車主播懷主（羅賓）一起錄製節目。蔡英文談及自己是在「修車廠長大的小孩」，爸爸是修車師傅。她也透露，開車的時候「不喜歡旁邊坐人」或是「後座有人」。

副手人選？　蔡英文：適當時機提出

長榮罷工　蔡英文：交通不要受影響

ET民調／「反送中」蔡英文支持度翻漲

國民黨總統初選政見會抽問12題內容全曝光

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

長榮航太修飛機員工怒了：我們被踩得最爛

挨轟花6500萬清淤！韓粉PO前後對照圖　全網驚呆

屏東女孩還清百萬學貸演講　2萬人感動推爆

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

小甜甜被嗆「急著撇清謝忻」傻眼回擊！

郭台銘搭捷運回家坐博愛座！隨扈緊張

第一次搭飛機巧遇罷工！大學生畢旅夢碎

鏡頭前喬ＯＯ！蕾菈錄影沒穿內衣

操場埋屍…兒崩潰：那晚怪手冒雨填土

長榮前地勤嗆空服員：只證明自己賺不夠多

謝忻爆「後台很硬」準備反擊！報復被阿翔切割

小7買雪糕99元　網一看扛整箱回家

日本書包好市多上架　買不買網戰翻

空姐到公司發現被鎖ID卡變罷工　長榮：曾詢問過但一直未表態

包棟只要500元！花蓮隱藏版佛心民宿

更多

最夯影音

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

消暑聖地！台南室內水上樂園　漂漂河、360度滑水道還有SPA

鄧紫棋《新說唱》導師當到崩潰　後台爆哭求：能不能找瑋柏

小S屁孩魂上身拿水潑信　下一秒見狀...立馬下跪道歉

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面