頻釋利多政策　蔡英文：守護家庭是政府責任

▲蔡英文強調，守護家庭與下一代是政府的責任。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌20日核定「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，21日又宣布八月起全面實施「擴大發放育兒津貼」等政策。對此，總統蔡英文22日表示，守護家庭是政府責任。

總統蔡英文21日出席第十九屆國家祈禱早餐會，她致詞時向教會喊話一起為台灣祈禱，也為台灣的下一代教育及家庭禱告。她表示，守護家庭是政府責任，政府三年來協助弱勢家庭，幫助家長替兒女儲蓄，加強托育補助，減輕家庭負擔，讓年輕人安心成家。

蔡英文提到，上半年通過兒少、教師法、家庭教育法等，為的都是要守護下一代、補強過去不足的社會安全會，政府會繼續守護家庭，繼續為受到困難的家庭禱告。

▲牧師們在國家祈禱早餐會替蔡英文禱告。（圖／記者蔣婕妤攝）

蔡英文指出，擁有宗教自由的民主自由，就是台灣能夠帶給世界的關鍵影響力，今年三月和美方合辦保衛宗教自由對話，長老教會也在上月舉辦民間版的國際宗教自由論壇，過去台灣曾經在宗教受到箝制，如今台灣是最自由的國家之一，非常願意把台灣的經驗分享給國際的朋友，台灣雖然不大但就像鑽石一樣璀璨光明。

現場牧師最後也替蔡英文禱告，祈禱2020能夠選出「命定的總統」，繼續守護台灣的未來。