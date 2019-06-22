電競@上海／直擊「電競解說」科系　21名額超200人報考

記者魏有德／專題報導

電競主播及解說是這個世代電子競技運動衍生的新型職業，伴隨著電競衍生市場規模成長，對於電競解說人才的要求也越來越高。上海體育學院於2018年成立播音與主持藝術專業（電競解說項目），首屆只招收21名學生，報名人數卻超過兩百人。

▲新生在播音專業上打好基礎，到大二才能接觸遊戲及比賽解說。（圖／記者魏有德攝）

2017年國際奧會正式通過電競將被視為一項運動，在2020年杭州舉辦的亞運會也將成為正式項目，代表著電競正從過往被認為「不入流」的遊戲，逐步踏入被世人認可的競技殿堂。不僅賽事增加，科班出身的比賽主播及解說，成為年輕人踏進電競圈的另一種選擇。

▲來自河南的黃櫟瑤，父母的支持是她報考電競播音專科的動力。（圖／記者魏有德攝）

來自河南的黃櫟瑤是擁有播音專長的藝考生，她曾經對於播音專業裡的分類太多而感到迷茫。當她發現上海體育學院開設電競解說相關科系，可以將自己的專長及愛打遊戲的興趣結合在一起，便毫不考慮地參加考試，成為首屆考入電競解說項目班的學生之一。

黃櫟瑤提到，父母都很支持她的選擇，爺爺還專門做了一本剪報，寫著「做妳喜歡做的事」寄到上海，讓她非常感動。黃櫟瑤說，《英雄聯盟》看得比較多，給自己訂下的目標就是未來能代表中國在世界賽場上解說比賽。

對於從學校出發，黃櫟瑤認為自己的優勢在於「播音專業」，可以講一口標準的普通話，表達上也可以透過學習深化自己的內涵。她直言，與檯面上的主播相比，現在還是太青澀、也沒有知名度，「要努力的地方還有很多」。

▲上海體育學院於2018年成立播音與主持藝術專業（電競解說項目）。（圖／記者魏有德攝）

上海體育學院為了將來成立「電競學院」，開辦播音與主持藝術專業（電競解說項目）試水溫。對於一年級的新生，課程安排仍偏向「播音」專業，目的是為了要打好基礎，升大二後才會開始接觸遊戲及比賽，系上也準備了《電競簡史》、《電子競技遊戲解析》及《電子競技賽事管理》等數十本電競教材。

▲上海體育學院電競解說項目負責人朱俊河。（圖／記者魏有德攝）

上海體育學院電競解說項目負責人朱俊河表示，在解說領域裡需要具備三種能力，第一是要有即興表達能力、反應要快，跟得上比賽節奏；第二是要有專業能力，解說某款遊戲，得懂這個遊戲，一定要去研究；最後則是文化素養，透過本身的文化知識，吸引觀眾來看。

朱俊河提到，目前很多平台上的解說員已經相當正規，但在傳統媒體跟官方媒體上，這條通道還沒放開，在傳播行業裡，電競解說需求很大，走上更大的舞台，是否有更高的要求，可以藉由學校教育樹立一個標準。

大陸央視報導，電競產業2020年將出現50萬的人力缺口，最為缺乏的便是擔任綠葉的周邊相關產業人才，包括俱樂部管理、賽事營運、賽事編導、主持解說、資料分析師與裁判等六大職業群體。

▲學生在接觸遊戲前，得先從正式的播音課程開始學習。（圖／記者魏有德攝）

上海體育學院播音與主持藝術專業（電競解說項目）新生梁子豪認為，學校給很多資源，未來出路還是得靠自己，大一雖然沒接觸電競，但有很多講座創造學習的氛圍，成為解說是自己踏入圈子裡的起點，藉由解說累積的實力，將來可以成立電競公司，在電競圈建立威望。