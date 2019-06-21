兩岸跨境電商夯　「融融＆雲集台灣館」助優質商品西進

▲「融融＆雲集台灣館」20日在杭州舉辦上線儀式。（圖／讀者提供）

記者曾俊豪／台北—杭州連線報導

由中國台灣網·融融好貨與雲集主辦的「融融＆雲集台灣館」20日在杭州舉辦上線儀式，將為台灣商品搭建直售大陸的平台。與會的台灣電商業者許先生指出，大陸現在全力發展「社交電商」，藉由各大社群平台拓展銷售渠道，利用群聚力量，把商品推廣到粉絲或用戶群，明顯感受到兩岸電商發展的差異。

許先生表示，這次除參加活動外，也有和大陸電商業者交流，當中最多提到的就是「社交電商」。他表示，未來肯定是社交電商的時代，舉例來說，業者通常要先找到好的商品，透過好的平台、店家將商品銷售出去。

▲大陸電商業者分享「社交電商」經驗。（圖／讀者提供）

以台灣來說，過去是透過電視購物的主持人介紹，現在則多了網路購物；而大陸全力發展的社交電商，則是利用各種社群平台搭建銷售渠道，與過往模式的差異在於，「社群平台將人與人連接在一起，直接影響的就是消費者對商品信任感。」

他認為，大陸現在將這套模式放大，除了社交電商之外，還利用群聚力量，把商品推廣到粉絲或用戶群，進而將商品的銷售體制壯大起來，所以常常能在幾年內迅速成長擴張，甚至做到掛牌上市。

▲兩岸電商業者相互交流。（圖／主辦方提供）

根據統計，去年全球B2C電商交易總額為2兆930億美元，其中跨境電商占6,760億美元，2019年全球電商交易總額可望達2兆2,340億美元，跨境電商交易將可達8,260億美元，年增長率為7％。兩岸的電子商務也日趨頻繁，每年618、雙11購物節都是顯著例子。

合作搭建平台的雲集創始人兼CEO肖尚略表示，雲集和台灣企業的合作起步較早，去年與台灣美粧企業合作實現了4.5億人民幣的銷售額。他強調，「融融&雲集台灣館」的上線是新的開始，希望能為更多台灣企業提供資源和服務，讓更多台灣優質商品以更順暢、更低成本的方式進入大陸市場。

▲雲集創始人兼CEO肖尚略。（圖／主辦方提供）