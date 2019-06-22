We愛兩岸青年短片大賽　台灣作品拿下三項大獎！

記者蔡紹堅／上海報導

「We愛」第三屆兩岸青年短片大賽21日在上海世博會博物館舉行頒獎儀式，由大陸導演石渡丹爾的《我和他們一起成長》奪得金獎，台灣導演羅越、郭冠伶的《最後的記憶》以及《五歲的哀悼日記》分獲銀獎、銅獎，大賽特別頒發的「We愛獎」則由台灣導演徐仲彥的《憫農》獲得。

▼馬景濤為金獎作品《我和他們一起成長》頒獎。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

金獎作品《我和他們一起成長》為一部公益微電影，且顛覆傳統，把主題從「公益人為受助人帶來了什麼」轉為「受助人給公益人帶來了什麼」，講述「天使之音沙龍」攝影志工石渡丹爾在參與公益活動的過程中找到人生的使命，樹立未來公益志向的故事。

銀獎作品《最後的記憶》以早發性失智症為主題，講述男主角在事業、婚姻有都正步入佳績時，不幸罹患阿茲海默症，與愛妻一同面對疾病，努力記住兩人相識回憶的過程。

▼《海口》的導演林信良代表台灣創作者致詞。

優秀獎作品《海口》的導演林信良代表台灣創作者發表感言，他表示，在參賽及交流的過程中，他得到很多收穫，因為「We愛」不只是一個頒獎活動，還帶著創作者參加分享、論壇、大師交流、影視基地參訪，以及上海國際電影市場展，這些都是影視創作者最需要的東西。

ETtoday新聞雲是第二次參與「We愛」活動的舉辦，執行董事邱佩琳也代表上台頒發「We愛特別獎」，她表示，台北與上海分別是台灣與大陸文化、藝術的重鎮，承載著無數年輕人心中的夢想與故事，本屆的主題為「我們愛」，這份愛可以有很多形式，但不論如何，可以肯定的是，都感動了台北與上海的青年朋友們。

▼ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳（右）為《憫農》頒發「We愛獎」。

邱佩琳還提到，ETtoday新聞雲是兩岸媒體交流的先行者，能再次協助舉辦「We愛」非常榮幸，也很高興見證兩岸青年影視創作者間的交流，期望這樣的交流未來能持續進行，「因為電影，我們不再一水相隔；因為電影，我們找到了彼此之間的愛，感謝每一位創作者的參與。」

「We愛」第三屆兩岸青年短片大賽本次共收到1369部作品，有44部作品進入到最終評選階段，入圍的青年主創們，也受邀參加為期一周的上海「電影大師交流營活動」，與影視大師及業界人士交流。