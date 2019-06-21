出席「香港困境」電影展　邱垂正：由衷感佩港人「反送中」

記者曾俊豪／台北報導

陸委會副主委兼發言人邱垂正今（21日）出席「爭取民主之路：一國兩制下的香港困境」主題電影展，他在致詞時向香港市民致敬，表示先前連續兩場超過百萬人參加「反送中」遊行，要求港府撤回修法，「對於香港市民捍衛自由法治的堅定意志，向中國大陸、向港府說不的強大決心，我們由衷感佩。」

邱垂正指出，6月9日、17日連續兩場反送中條例大遊行，都有超過百萬香港市民站出來，廣大的香港市民為何大規模的、自發性的走上街頭？最大的原因就是港人對一國兩制有非常深、非常強的危機感。

他強調，這次港府強行推動送中條例，讓台灣人民清楚看見一國兩制的欺騙，政府會更加爭取台灣的民主價值與生活方式，持續以最大能力協助香港市民追求至高無上的價值。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正出席電影展開幕茶會。（圖／記者曾俊豪攝）

此次主題電影展自21日開始至24日結束，將陸續放映「傘上：遍地開花」、「對倒」、「亂世備忘」、「地厚天高」和「十年」、等五部作品，電影導演也將專程來台參加映後座談，與現場觀眾交流拍片的理念及心得。

下午的記者會上，包含香港銅鑼灣書店前店長林榮基、香港立法會前議員羅冠聰，以及立言香港召集人張秀賢等人都出席活動。

邱垂正指出，此次影展活動非常難得，精選五部優質又得獎的作品，讓台灣民眾有一次非常完整的機會，欣賞過去香港市民在這幾年來辛苦爭取民主，維護生活方式的各種經歷。

▲▼香港前立法會議員羅冠聰。（圖／記者曾俊豪攝）