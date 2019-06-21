軟銀創辦人孫正義抵台　郭台銘接機：我當總統全世界都來投資

記者徐政璿／台北報導

甫卸任鴻海董事長的郭台銘21日晚間迎接首次來台的日本軟體銀行（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義，兩人將於22日一起參與「全球產業秩序的解構與創新G2 and Beyond」論壇，並展開對談。郭台銘在松山機場受訪表示，孫正義是他的朋友，他邀請孫來論壇，孫很爽快就答應了，他也表示，若有機會當上中華民國總統，世界級的企業家都會來投資。

▲郭台銘深夜替軟銀創辦人孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝，下同）

郭台銘表示，這次邀請孫正義來演講，主要有兩目的，「第一我們跟他們有基金上的合作」，過去幾年來投資報酬率相當不錯，他每一季都會跟孫正義開會，他們都會了解這些方法，希望用在台灣勞退基金上面，「我講的把餅做大的觀念」，已經開始做具體行為。

郭台銘說，第二個，台灣的年輕人創業需要平台，他們討論投資平台，鼓勵年輕人創業，台灣很多優秀年輕人，尤其高科技方面，希望打造一國際級的創業平台，只要有計劃就可以拿到資金，這些東西都是他要跟孫正義聊的，希望跟台灣年輕人對上線。

郭台銘說，他邀請的這是第一波，陸續還有，「有機會我當上中華民國總統，他們都會來投資」，不只是來做一個數據中心而已，會來重大研發，尤其G20以後，科技戰爭開始，台灣在這裡，絕對是有機會。