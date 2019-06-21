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孫正義來台演講　郭台銘：我安排他跟張忠謀見面

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記者徐政璿／台北報導

甫卸任鴻海董事長的郭台銘21日晚間迎接首次來台的日本軟體銀行（Softbank Corp）創辦人兼會長孫正義，兩人將於22日一起參與「全球產業秩序的解構與創新G2 and Beyond」論壇，並展開對談。郭台銘晚間在松山機場受訪表示，其實孫正義跟台積電之間是客戶關係，「我安排他跟張忠謀見面」。

▲郭台銘深夜替友人軟銀董事長孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘深夜替軟銀創辦人孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝，下同）

郭台銘表示，孫正義是他的朋友，他邀請孫來論壇，孫很爽快就答應了，這個邀請的這是第一波，陸續還有，「有機會我當上中華民國總統，他們都會來投資」，不只是來做一個數據中心而已，會來重大研發，尤其G20以後，科技戰爭開始，台灣在這裡，絕對是有機會。

孫正義是韓裔日本人第三代，16歲時移居美國加州，後來進入加州大學伯克利分校，畢業後回到日本工作，創立日本軟體銀行。根據《富比世》富豪榜，孫正義在2008年擁有223億美元成為日本首富，在《福布斯》2019年億萬富翁排行榜中名列第43位。

孫正義22日預計將以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題演講，談的就是中美角力所形成的全球新秩序中，全球供應鏈的變革與國際資本的流動。日本軟銀的投資跨越中國和美國，孫正義也將分享其如何觀察世界的轉折。 

作為台灣首富的郭台銘，與日本富豪孫正義，不僅是生意上的好夥伴，而且私下交情深厚，除了鴻海赴美國投資就是孫正義居中牽線之外，就連郭台銘發行的人工智慧導論教科書都可以看到孫正義的撰序。兩人將在這次論壇中，針對世界架構即將走向美國、中國大陸的G2新局進行對談，由於此刻適逢郭台銘參加國民黨內總統初選，孫正義力挺的意味相當濃厚。

▲郭台銘深夜替友人軟銀董事長孫正義接機。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘與孫正義一同步出長榮商務中心。（圖／記者林敬旻攝）

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