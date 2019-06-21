蘇貞昌稱派軍機幫長榮　李正皓：真正唬爛王

▲長榮罷工爭議，蘇貞昌說，若有必要國防部將出動軍機協助。（圖／記者郭世賢攝）

政治中心／綜合報導

針對長榮航空空服員罷工一事，行政院長蘇貞昌21日表示，希望勞資雙方盡快達成協議，國防部若有必要會出動軍機等服務，確保旅客權益。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，「蘇貞昌才是真正的唬爛王。」

蘇貞昌上午到新北市萬里區出席活動時，針對長榮航空空服員罷工一事發表看法。蘇貞昌表示，不願看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，希望勞資雙方能夠達成協議，最重要的是，不能影響到旅客的權益，國防部若有必要會出動軍機等服務。

對此，李正皓透過臉書表示，國軍能支援航空業載運的飛機就是C-130運輸機，但僅限國內線，飛金門、澎湖等離島，這次主要有爭議的是國際線的旅客受到影響，「有可能讓台灣的軍機飛國際線？台灣軍機降落上海虹橋機場？台灣軍機降落紐約甘迺迪機場？這畫面光想就覺得狂」。

李正皓指出，若按照正常推論，「我保證高雄人口破五百萬後，台灣的軍機都不可能降落上海虹橋機場、紐約甘迺迪機場。今天之後，有蘇貞昌這種拿掃帚對抗共軍、台灣軍機降落對岸領土的行政院長，民進黨誰敢說韓國瑜只會喊口號？蘇貞昌才是真正的唬爛王」。